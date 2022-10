DES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE SCARBOROUGH FRANCHISSENT UNE ÉTAPE MENANT À L'ATTRIBUTION DE LEUR LOT DE LOTERIE





Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Un groupe de cent six résidents de la région de Scarborough, a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 100 000 $ remporté à ENCORE (tirage de LOTTO 6/49 du 3 novembre 2021).

Les membres du groupe sont les suivants :

Susan Kim-Vine de Toronto

Acrive Hoffman de Scarborough

Alison Koukal de Scarborough

Amanda Garnett de Toronto

Amanda Joe de Toronto

Amy Emm de Toronto

Ana Klubal de Scarborough

Andrea Hare Sears de Toronto

Angela Mitres de Scarborough

Angela Yip-Healey de Scarborough

Athena Bistolas de Scarborough

Brianne Bosevski de Scarborough

Calogera Scirocco de Scarborough

Carol Trieu de Scarborough

Carolyn McIntyre de Toronto

Cathrine Beleskey de Scarborough

Cecille Rutges de Toronto

Celestia Richards de Toronto

Cheryl Fisher de Scarborough

Cheryl Low de Scarborough

Christina Cannis de Scarborough

Christina Lenz-Campbell de Toronto

Christine Meikle de Scarborough

Davina Connors de Scarborough

Denise Tolios de Scarborough

Desiree Schroer de Toronto

Diane Scarlett de Toronto

Donna Anthony de Scarborough

Elaine Featherstone de Scarborough

Eliza Hoff-Kattsir de Scarborough

Elizabeth Ioannou de Toronto

Erin Pinch de Toronto

Farlene Soong de Scarborough

Gayle Thompson de Scarborough

Georgia Kotiadis de Markham

Georgia Trussart de Toronto

Heather De Silva de Scarborough

Heidi Winkelmann de Scarborough

Jennifer Carter de Toronto

Jennifer Civello de Scarborough

Jennifer Crabtree de Toronto

Jeneffer Klassen de Scarborough

Jennifer Robin Paisley de Scarborough

Jessica Purchase de Toronto

Justyna Chapin de Toronto

Kaire Hartley de Scarborough

Kaitlin Montgomery Coopman de Toronto

Karen Tanouye de Toronto

Katherine McHugh de Toronto

Kristina Laukkanen de Scarborough

Kristy Dale de Scarborough

Laura Greer de Scarborough

Laura Sinopoli de Scarborough

Laura Theofilaktidis de Scarborough

Laura Thornes de Scarborough

Laurea Navratil Crewe de Toronto

Leah Jeffery de Toronto

Lisa Briones de Scarborough

Lisa Hoffman de Scarborough

Lisa McNeil de Toronto

Lucia Campo de Scarborough

Maria Tsetsenis de Scarborough

Marie-Louise Mooney de Scarborough

Marla Wagg de Toronto

Maureen Baudino de Scarborough

Melyssa Tannis de Scarborough

Michelle Andersen de Pickering

Michelle Cebrario de Toronto

Michelle Jarvis de Scarborough

Mila Loukas de Scarborough

Mona Salama de Toronto

Nadine McKoy de Toronto

Nandini Pinto de Toronto

Natalie Cholette de Scarborough

Nicole Go de Toronto

Noeline Rajaratnam de Scarborough

Olivia Purchase de Toronto

Paula Tohm de Scarborough

Pauline Kyriazis de Toronto

Phoebe Fischer de Toronto

Rajkumarie Deonarain de Scarborough

Rebecca Forsey de Scarborough

Richa Peters de Scarborough

Samantha Sham de Scarborough

Sarah Newman de Scarborough

Shamim Dhanji de Scarborough

Shannon Sylvan de Scarborough

Sheree Wells de Toronto

Shirley Lo-Cadotte de Scarborough

Shonagh Crawford de Scarborough

Sonia Gogna-Wingat de Scarborough

Sonja Galleta de Scarborough

Stephanie Battrick de Scarborough

Susan McArthur de Toronto

Sze-Lynn Goh de Toronto

Tanya Snider de Scarborough

Tawni Malewicz de Scarborough

Tessa Robertson de Toronto

Tova Goldenstein de Scarborough

Tricia Sandieson de Toronto

Upkardeep Kaur de Scarborough

Valerie Poehlmann de Scarborough

Vanessa Liu de Scarborough

Wendy Maahre de Toronto

Wendy Shanks de Toronto

Zeba Luxmore de Scarborough

Comme le mari de Celestia Richard travaille chez un détaillant de loterie autorisé d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. Les réclamations de lots de 10 000 $ ou plus effectuées par les personnes liées à OLG nécessitent un examen et une validation approfondis ainsi qu'un délai de publication de 30 jours avant le paiement afin de s'assurer qu'aucune autre réclamation n'est présentée pour ce lot.

Le lot sera payé aux réclamants le 12 novembre 2022, en l'absence de toute autre réclamation avant cette date.

OLG a pour objectif de s'assurer que le bon lot est toujours payé à la bonne personne ou aux bonnes personnes.

Le billet a été acheté à Daisy Market, chemin Lawson, à Scarborough.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario

Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1 866 531-2600

Available in English



SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 16:58 et diffusé par :