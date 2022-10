Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk à Vancouver





LONGUEUIL, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les 20 et 21 octobre, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk sera à Vancouver pour parler d'exploration spatiale et de son expérience d'astronaute. Il lancera aussi une nouvelle initiative destinée aux jeunes.

Les représentants des médias sont invités à assister à ce qui suit.

Lancement d'une nouvelle initiative jeunesse : Creuse-méninges spatial

Date : 20 octobre 2022



Heure : 10 h 30 (HP)



Quoi : Atelier avec des élèves pour penser à des idées et des innovations pour l'avenir de l'exploration spatiale



Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : Science World

1455, rue Quebec

Vancouver (C.-B.) V6A 3Z7





Présentation au grand public: « Canada goes to the Moon »

Date : 21 octobre 2022



Heure : 14 h (HP)



Quoi : Présentation sur le cheminement de carrière des astronautes et sur l'exploration de la Lune, suivie d'une période de questions



Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : Centre spatial H.R. MacMillan

1100, rue Chestnut

Vancouver (C.-B.) V6J 3J9





Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec Joshua Kutryk sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Plus d'information

Site Web: https://asc-csa.gc.ca/ Suivez-nous dans les médias sociaux!

RSS | Facebook | YouTube | Twitter

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 16:56 et diffusé par :