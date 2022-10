Annonce de la consultation publique sur l'ajout d'usages pour le 1420, boulevard du Mont-Royal





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) annonce la démarche de consultation publique sur l'ajout d'usages pour le 1420, boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont.

La demande, initiée par le promoteur Corev Inc., vise à modifier le Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal afin d'y autoriser quatre nouveaux usages.

L'immeuble est l'ancienne maison mère des Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, situé sur le flanc nord du mont Royal. En 2010, une modification au Plan d'urbanisme et l'adoption du règlement 09-003, ont permis la transformation de l'immeuble en habitations multifamiliales. Le projet de transformation est actuellement en construction et seul l'usage résidentiel multifamilial est autorisé. Les nouveaux usages demandés sont les suivants :

L'intégration d'un restaurant de 520 m 2 au deuxième étage de l'immeuble. Le restaurant serait situé dans la partie centrale de l'immeuble où sont localisés les espaces communs des résidents.





au deuxième étage de l'immeuble. Le restaurant serait situé dans la partie centrale de l'immeuble où sont localisés les espaces communs des résidents. Une salle événementielle, située dans la chapelle, serait entièrement conservée dans son état d'origine. L'intention est d'utiliser ce lieu d'exception pour la tenue d'événements ponctuels. Le nouvel usage offrirait une meilleure accessibilité du public à la chapelle.





Une ferme urbaine prévoit l'utilisation d'un espace de 280 m 2 voué à l'agriculture de fruits et légumes. Le local envisagé pour cet usage est localisé dans la section arrière du bâtiment en partie sous le niveau du sol.





voué à l'agriculture de fruits et légumes. Le local envisagé pour cet usage est localisé dans la section arrière du bâtiment en partie sous le niveau du sol. L'utilisation de deux sections du niveau inférieur du bâtiment pour l'entreposage de vins et de spiritueux. L'usage relatif à la location d'espaces de celliers serait offert à la fois aux propriétaires et aux clients externes.

Les quatre usages proposés sont conformes à l'affectation résidentielle prévue au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

La consultation débutera par une séance d'information, le lundi 17 octobre à 19 h. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/1420mont-royal, sur la page Facebook de l'Office et sur YouTube (@ocpmontreal) et demeurera disponible pour visionnement en différé. La soirée de questions et de réponses se tiendra le lundi 31 octobre à compter de 19 h, elle sera webdiffusée et tous sont invités à poser leurs questions en personne ou par téléphone. Toutes les séances de cette consultation auront lieu à l'OCPM, 1550, rue Metcalfe, 14e étage.

À compter du 1er novembre, la population est invitée à donner son opinion en ligne ou à s'inscrire pour déposer un mémoire et le présenter devant les commissaires. La date limite pour s'inscrire est le 17 novembre. Les séances d'audition des opinions débutent le lundi 21 novembre.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/1420mont-royal

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de l'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

