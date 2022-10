Le gouvernement du Canada annonce du financement pour relever les défis liés à la COVID-19 auxquels font face les personnes autistes





Un nouveau projet améliorera la capacité des collectivités à relever les défis liés à la pandémie auxquels font face les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants.

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La COVID-19 a présenté des défis majeurs en matière d'accès aux ressources pour les personnes autistes et leur famille. Avec la fermeture soudaine des écoles, des centres de thérapie, des services de relève et des programmes de loisirs, beaucoup de personnes se sont retrouvées tout d'un coup sans soutien. En outre, en raison de la pandémie, de nombreuses personnes au Canada, notamment des personnes autistes, vivent encore une augmentation du stress, de l'anxiété et de la dépression. La perturbation des routines et l'accès restreint ou réduit aux programmes, aux services et aux activités ont eu, et continuent d'avoir, des répercussions négatives.

Aujourd'hui, au moment où nous soulignons le Mois de sensibilisation à l'autisme et nous penchons sur les façons d'appuyer davantage les personnes autistes au Canada, Ryan Turnbull, député de Whitby, et Michael Coteau, député de Don Valley-Est, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ont annoncé du financement pour un projet communautaire visant à remédier aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19.

L'organisation Autisme Ontario recevra 361 374 $ pour préparer et distribuer 3 300 qui contiennent des ressources culturellement inclusives pour les personnes autistes marginalisées et racisées et leur famille partout en Ontario, en Alberta et au Yukon. En outre, Autisme Ontario collabore avec des professionnels de l'autisme pour organiser, tenir et diriger des rencontres virtuelles amusantes, interactives et informatives pour guider les familles dans l'utilisation des articles de leur trousse de ressources.

Les projets financés dans le cadre du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme, comme le projet d'Autisme Ontario, permettront aux personnes autistes, à leur famille et à leurs proches aidants d'accéder aux connaissances, aux ressources et aux compétences essentielles à atteindre et à maintenir une santé et un bien-être optimaux.

Citations

«?Notre gouvernement met tout en oeuvre pour améliorer la santé et le bien-être des personnes autistes, de leur famille et de leurs proches aidants. Pour ce faire, nous sommes engagés à collaborer avec des organisations comme Autisme Ontario. En investissant dans des ressources culturellement inclusives, nous aidons les personnes autistes marginalisées et racisées ainsi que leur famille, à obtenir l'appui dont elles ont besoin.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement est résolu à aider les personnes autistes à éviter tout obstacle qui s'opposerait à leur santé et à leur bien-être. Trouver les ressources adéquates est la solution pour obtenir le soutien nécessaire, et c'est la raison pour laquelle les ressources offertes par Autisme Ontario viendront vraiment aider les personnes qui en ont besoin. »

Michael Coteau

Député de Don Valley-Est, Ontario

« Au moment où nous sensibilisons les gens à l'autisme au mois d'octobre, il importe de souligner les façons d'appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants. Les projets financés par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme, comme celui annoncé aujourd'hui, sont essentiels pour donner accès aux personnes autistes aux ressources dont elles ont besoin pour maintenir leur santé et leur bien-être. »

Ryan Turnbull

Député de Whitby, Ontario

«?À Autisme Ontario, nous sommes emballés de participer au Fonds stratégique pour le spectre du trouble de l'autisme et de lancer le projet communautaire qui permettra de distribuer des trousses de ressources à des familles de diverses cultures comptant des personnes autistes. Au moyen de ce projet, nous sommes en mesure de communiquer des trousses de ressources choisies avec soin aux familles et d'offrir des occasions d'emploi à des adultes autistes qui travailleront à assembler les 3?300 trousses. Nos partenariats communautaires avec le SAAAC, Autism Calgary, Autism Yukon, Autism Society Alberta, Chiefs of Ontario, Arabic Community Centre of Toronto, Services communautaires pour les familles de l'Ontario, SOCH Mental Health et des experts dans le domaine, nous permettent de rassembler des ressources qui tiennent compte de divers antécédents culturels. De plus, dans la mesure du possible, nous avons accordé la priorité à appuyer des entreprises dirigées par des personnes autistes ou qui emploient des personnes autistes. Nous espérons que l'adoption d'une approche multisectorielle nous permettra de continuer d'appuyer les personnes autistes et leur famille au sein de leur collectivité et de leur donner accès à de l'information, des relations et de l'appui pertinents pour qu'ils aient du soutien équitable et harmonieux tout au long de leur vie.?»

Jessica Bethel

Directrice de l'éducation et de la formation, Autisme Ontario

Faits en bref

L'autisme (également appelé trouble du spectre de l'autisme ou TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui dure toute la vie et qui se caractérise par des difficultés de communication et par des différences sociales et comportementales. Chaque personne ayant un trouble du spectre de l'autisme est unique, et le terme « spectre » fait référence à une variation importante en matière de forces et de défis.

Selon l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) de 2019, au Canada , 1 enfant ou 1 jeune de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d'autisme.

, 1 enfant ou 1 jeune de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d'autisme. Dans le budget de 2018, le gouvernement a alloué 20 millions de dollars sur 5 ans pour mieux répondre aux besoins des personnes autistes, de leur famille et de leurs proches aidants. De cet investissement global, 9,1 millions de dollars ont été alloués pour établir le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme en vue de soutenir des projets communautaires qui favorisent des modèles de programmes novateurs, aident à réduire la stigmatisation et intègrent les volets santé, services sociaux et éducation pour mieux répondre aux besoins complexes des Canadiennes et des Canadiens autistes et de leur famille.

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants.

travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles, les organisations autochtones et d'autres intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme afin de mieux appuyer les personnes autistes, leur famille et leurs proches aidants. Les 15 et 16 novembre 2022, l'Agence de la santé publique du Canada tiendra une conférence nationale virtuelle pour échanger les points de vue de personnes autistes au Canada , de leur famille, de proches aidants, de défenseurs, des provinces, des territoires et des personnes autochtones en vue d'élaborer une stratégie nationale sur l'autisme.

Liens connexes

Déclaration du ministre de la Santé au sujet de l'autisme

Autisme : À propos, cause et problèmes de santé concomitants

Trouble du spectre de l'autisme : Faits saillants de l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 (rapport)

Stratégie nationale sur l'autisme

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 16:07 et diffusé par :