Maximus nomme Christian Gingras nouveau Directeur Général de Maximus Canada





Maximus, employeur et fournisseur de services gouvernementaux de pointe à l'international, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christian Gingras, un chef de file de l'industrie, comme directeur général de Maximus Canada. En tant que nouveau directeur, M. Gingras supervisera et sera responsable de toutes les activités opérationnelles, financières et de développement commercial de la société dans tout le Canada.

« Nous nous engageons à renforcer la marque Maximus et sa présence au Canada, et Christian possède une grande connaissance du sujet et un palmarès de réussites impressionnant en phase avec l'orientation stratégique de notre entreprise », a déclaré Kevin Reilly, directeur général du secteur hors États-Unis. « Maximus a un avantage unique car nous pouvons assurer une présence mondiale ayant un focus local, continuant à bien comprendre les communautés canadiennes que nous servons. La carrière de Christian se distingue par sa capacité à favoriser la croissance stratégique et sa réputation d'exécuter de grandes transformations organisationnelles. »

La vaste expérience professionnelle de M. Gingras comprend des rôles de leader axé sur les résultats dans de grandes entreprises des secteurs privé et public. En particulier, M. Gingras apporte des compétences impressionnantes puisqu'il a relevé des défis complexes en matière de technologie de l'information, d'informatique en nuage et de gestion opérationnelle, notamment dans les secteurs privé et public des soins de santé.

« Maximus a fait ses preuves en tant que société attentive aux besoins des communautés qu'elle sert et à la manière dont elle peut aider les gouvernements à améliorer les services qu'ils fournissent à leurs administrés », a déclaré M. Gingras. « Cette mission et la vision stratégique de l'entreprise correspondent à mes objectifs personnels dans ma carrière professionnelle. Je me réjouis de rejoindre Maximus Canada et de mener l'entreprise vers une croissance plus soutenue à travers le pays, grâce à nos capacités technologiques innovatrices appuyées par une équipe au talent impressionnant. »

Tout au long de sa carrière, M. Gingras a occupé plusieurs postes de direction importants au Canada, dont le plus récent est celui de président de la division de consultation du Groupe de recherche InfoTech. Il a également été chef de l'information et chef des services partagés au sein du Groupe CBI Health, vice-président et chef de file canadien chez Hitachi Consulting, et vice-président de Cybersanté Ontario.

À propos de Maximus

Partenaire stratégique de pointe des gouvernements du monde entier, Maximus contribue à améliorer la prestation des services publics dans un contexte complexe de défis technologiques, sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux. Grâce à une très bonne compréhension de la prestation de services de programmes, à des idées précises qui permettent d'atteindre l'excellence opérationnelle et à une connaissance approfondie des besoins des personnes desservies, nos employés font progresser les missions essentielles de nos partenaires. Maximus offre une gestion innovante des processus d'affaires, des services de conseil percutants et des solutions technologiques qui permettent d'améliorer les résultats pour le public et d'augmenter les niveaux de productivité et d'efficacité des programmes parrainés par le gouvernement. Pour plus de renseignements : maximus.com.

