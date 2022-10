Hilo accueille les thermostats Mysa dans son écosystème





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Hilo annonce un nouveau partenariat avec le fabricant canadien de thermostats Mysa, dont les thermostats intelligents pourront être intégrés à l'environnement Hilo dès la saison de défis 2023-2024.

Fondée en 2016 par deux frères, la société Mysa est établie à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, et produit des thermostats intelligents pour le chauffage et la climatisation (plinthes chauffantes, planchers chauffants, climatiseurs, mini-thermopompes biblocs, etc.). D'aspect moderne et minimaliste, les thermostats intelligents de Mysa s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur ; ils sont tous commandés de façon centralisée par l'application Mysa. Pour Hilo, l'ajout de ces équipements à son écosystème s'inscrit logiquement dans son plan, qui vise à rendre ses offres résidentielles et commerciales disponibles rapidement à la plus large clientèle possible. En plus d'accumuler des récompenses en argent, les clients et clientes d'Hilo contribuent à la transition énergétique en aidant le Québec à gérer la consommation lors des pointes de consommation hivernales.

Pour la filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans la maison intelligente et la consommation d'énergie, il s'agit d'un nouveau partenariat stratégique. Rappelons qu'en 2019, Hilo a lancé une coentreprise avec Stelpro pour développer au Québec des appareils connectés pour la maison intelligente afin de contribuer à une gestion efficace de l'énergie.

« Notre "centrale électrique virtuelle" se dote d'un allié important avec Mysa, dont les produits sont déjà présents dans plusieurs milliers de foyers au Québec. Ces clients et clientes pourront facilement profiter de l'offre Hilo sans modifier leur équipement, et participer aux défis Hilo dès l'hiver 2023-2024 », explique Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

« Mysa est honorée et enthousiaste à la perspective de travailler avec Hilo afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices des produits Mysa de relever les défis Hilo. Nous sommes non seulement ravis que notre clientèle puisse obtenir des récompenses en participant à ces défis, mais aussi qu'elle contribue à créer une des plus grandes centrales électriques virtuelles en Amérique du Nord ! La mission de Mysa consiste à stimuler et à soutenir la transition énergétique, et nous sommes heureux de notre association avec Hilo, une organisation qui partage ces valeurs. Cette synergie nous aidera à installer nos thermostats intelligents, outils d'efficacité énergétique, dans encore plus de foyers québécois », affirme Joshua Green, président et chef de la direction de Mysa.

À propos d' Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec qui offre un service de maison intelligente clés en main, qui permet aux Québécois et Québécoises d'optimiser facilement leur consommation d'électricité tout en recevant des récompenses en argent. Depuis le printemps 2022, Hilo offre aussi des solutions technologiques simples et fiables aux entreprises pour l'automatisation et la gestion de leur consommation d'électricité.

D'autres produits et services viendront s'ajouter au fil du temps, en particulier dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction d'électricité photovoltaïque.

Pour plus de détails sur Hilo : http://www.hiloenergie.com

À propos de Mysa

Établie à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, la société Mysa s'est donné pour mission de lutter contre les changements climatiques en aidant les propriétaires d'habitation à maîtriser leur consommation d'énergie grâce à des technologies innovatrices. Les thermostats intelligents de Mysa pour systèmes de chauffage électrique et de climatisation sont conçus pour aider les ménages à gérer leur budget énergétique, à décarboner le réseau électrique, et à contribuer ainsi à un avenir plus durable pour notre planète.

Depuis ses premières livraisons en 2018, Mysa a lancé quatre produits et aidé des centaines de milliers de ménages nord-américains à gérer intelligemment leur chauffage et leur climatisation, sans compromettre leur confort.

Pour plus de détails : http://www.getmysa.com

