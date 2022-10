Nissan Canada et Waze s'associent pour ramener les autocollants Garde-Flos et contribuer à une saison d'Halloween plus sécuritaire





En ce mois d'octobre, pour la troisième année consécutive, Nissan Canada contribue une fois de plus à aider les piétons et automobilistes à être prudents sur la route avec le retour des Garde-Flos d'Halloween ? des autocollants réfléchissants qui peuvent être facilement collés aux vêtements ou costumes des enfants afin de les rendre plus visibles. Cette année, Nissan s'associe également à l'application de navigation communautaire Waze pour informer les conducteurs de certaines zones de collecte de bonbons à l'occasion de l'Halloween. L'objectif est de faire passer un message de sécurité aux utilisateurs pour leur rappeler de conduire prudemment dans ces zones. En utilisant l'application Waze, une bannière s'affiche quand vous conduisez à proximité d'une zone de collecte de bonbons.12

« Nous sommes ravis de nous associer à Waze pour amplifier le programme des Garde-Flos de Nissan et aider notre communauté à profiter de cette soirée festive, tout en contribuant à assurer la sécurité de nos êtres chers », a déclaré Ken Hearn, directeur du marketing de Nissan Canada Inc. « Nous encourageons les Canadiens à se rendre chez leur concessionnaire local pour se procurer leurs propres Garde-Flos comme élément de sécurité supplémentaire pour leurs enfants pendant leur collecte de bonbons. »

Selon une enquête menée en 2022 par Nissan Canada en partenariat avec le Conseil canadien de la sécurité, environ sept conducteurs sur dix estiment que les technologies de dispositifs de sécurité pourraient les aider à éviter des accidents potentiels. Des données rassurantes et un rappel que ces technologies aident les conducteurs à être plus vigilants sur la route, surtout à l'approche d'Halloween où les familles feront plusieurs arrêts lors de la tournée de collecte des bonbons. Voici quelques fonctionnalités qui s'ajoutent au programme de Garde-Flos et Waze pour passer un moment en toute sécurité :

Système d'avertissement sur l'angle mort : Cette fonction détecte les véhicules se trouvant dans l'angle mort pendant la conduite et avertit le conducteur de leur présence. Avec un trafic potentiellement important pour Halloween, cette fonction peut constituer un avertissement supplémentaire.3

Système de freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons: Compte tenu de la circulation automobile et piétonne attendue à l'Halloween, cette fonction permet de surveiller la zone environnante devant la voiture, ce qui permet d'éviter ou de réduire les dommages causés par les collisions.4

Système de freinage d'urgence automatique arrière: Bien que les conducteurs doivent toujours vérifier les alentours, cette fonction aide le conducteur à détecter les objets fixes lors de la marche arrière et, si nécessaire, d'appliquer les freins pour éviter une collision. Cette fonction ne peut pas prévenir toutes les collisions et peut ne pas fournir d'avertissement ou de freinage dans toutes les conditions. Le conducteur doit toujours se retourner et vérifier les alentours avant de conduire.5

À l'approche de la soirée d'Halloween, Nissan Canada rappelle aux conducteurs d'être vigilants au volant.

Nissan a lancé pour la première fois les Garde-Flos en 2019, joignant avec succès des centaines de milliers de Canadiens par le biais de médias traditionnels et numériques, épuisant les stocks de Garde-Flos chez les concessionnaires Nissan du Canada. Pour aider les parents à passer une soirée d'Halloween sécuritaire avec leurs enfants, Nissan est ravie d'offrir de nouveau les Garde-Flos, encore améliorés, cette année.

Les Garde-Flos d'Halloween sont déjà disponibles chez les concessionnaires Nissan du Canada. Les familles sont invitées à se rendre chez leur concessionnaire le plus proche pour récupérer gratuitement les Garde-Flos jusqu'au 31 octobre 2022.

Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez consulter le site https://fr.nissan.ca/dealer-locator.html.

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de marketing et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI a été le premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965. Aujourd'hui, elle compte 306 employés à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (C.-B.), de Mississauga (ON) et de Kirkland (QC). Il y a 210 concessionnaires Nissan indépendants au Canada, dont 86 agissent également comme concessionnaires de véhicules commerciaux Nissan, 124 comme concessionnaires certifiés de véhicules électriques et 38 comme détaillants INFINITI au Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Nissan au Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI sur les sites fr.nissan.ca et fr.INFINITI.ca.

À propos de Waze

Waze se trouve là où les gens et la technologie se rencontrent pour résoudre les problèmes de transport. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux communautés de fournir des données routières et de modifier les cartes Waze afin d'améliorer la façon dont nous nous déplaçons dans le monde. Grâce aux Wazers du monde entier, Waze peut s'associer aux municipalités et aux autorités de transport pour réduire le trafic et les embouteillages, en tirant parti de l'infrastructure actuelle tout en ayant un impact sur la planification urbaine.

Un monde avec de meilleurs transports n'est pas forcément dans un avenir lointain. En exploitant le pouvoir de la communauté pour inverser les tendances négatives en matière de transport, Waze peut créer un monde où le trafic est de l'histoire ancienne. Pour plus d'informations ou pour télécharger l'application Waze, veuillez consulter le site www.waze.com.

1 Les conducteurs doivent utiliser Waze pour recevoir cette notification.

2 Accordez toujours toute votre attention à la conduite. N'utilisez les fonctionnalités et les appareils connectés que lorsque cela est sécuritaire et légal. Dispositif externe non inclus.

3 Le système d'avertissement sur l'angle mort ne remplace pas les procédures correctes de changement de voie. Le système n'empêche pas le contact avec d'autres véhicules ou les accidents. Il peut ne pas détecter tous les véhicules ou objets qui vous entourent.

4 Le système de freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons ne remplace pas une conduite responsable. Il peut ne pas fournir d'avertissement ou de freinage dans certaines conditions. Des restrictions s'appliquent. Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails.

5 Le système de freinage d'urgence automatique arrière ne peut pas prévenir toutes les collisions et peut ne pas fournir d'avertissement ou de freinage dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller les conditions de circulation et freiner si nécessaire pour éviter les collisions. Consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des informations sur la sécurité.

