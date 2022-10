Veristat rejoint la Decentralized Trials & Research Alliance (DTRA) pour améliorer l'expérience patient





Veristat annonce avoir rejoint une alliance de plus de 120 organisations des sciences du vivant et des soins de santé dont la mission est d'accélérer l'adoption élargie d'essais cliniques et recherches décentralisés axés sur le patient. La Decentralized Trials & Research Alliance (DTRA) réunit les parties prenantes sectorielles, comme des sociétés de soins de santé, des régulateurs, des groupes de patients, et des organisations de recherche et de développement clinique. L'Alliance s'engage à rendre la participation à des essais cliniques largement accessible en promouvant les politiques, les pratiques de recherche et les nouvelles technologies dans les études cliniques décentralisées.

"Je suis ravi d'accueillir Veristat au sein de DTRA", déclare Amir Kalali, MD, fondateur de plusieurs communautés collaboratives dans le domaine des sciences du vivant et co-président de DTRA. "En faisant avancer la recherche décentralisée, nous pouvons rendre le processus d'essai clinique plus axé sur le patient, accroître l'efficience des essais et encourager l'utilisation des technologies."

En comparaison avec des méthodes plus traditionnelles de réaliser des essais cliniques, les essais cliniques décentralisés peuvent avoir un impact positif sur les sites de recherche, le processus d'essai clinique, et l'expérience patient. Alors que de nombreux aspects d'un essai peuvent être décentralisés, l'approche de Veristat en matière d'essais cliniques décentralisés allège le fardeau pour les patients et les sites via des solutions décentralisées et sur mesure, y compris la surveillance à distance, les résultats déclarés par les patients, les sites centralisés, le consentement électronique, et les soins infirmiers à domicile. En outre, Veristat a lancé son propre site virtuel, qui couvre la participation accrue des patients, l'admission via centre d'appels, la notation centralisée et la conduite de consultations de routine.

"La disruption du modèle traditionnel des essais cliniques a servi d'accélérateur pour l'adoption d'approches audacieuses, nouvelles et inclusives dans la conduite d'essais cliniques décentralisés pour des thérapies avancées", déclare Shaheen Limbada, vice-président exécutif, innovation et stratégie, Veristat. "Le fait de s'appuyer sur des outils d'essai virtuel et des stratégies conçues pour des études complexes soutient l'objectif de Veristat de réduire le fardeau sur les patients, tout en améliorant l'efficience des essais afin d'économiser du temps et de l'argent pour nos sponsors."

Les actuels avantages d'avoir des composantes d'essai décentralisé et virtuel, alors que le monde semble s'extraire des confinements liés à la COVID, reposent sur le fait que ces composantes dans les essais cliniques peuvent réduire la pression liée à la participation et au déplacement des patients, qui constituent les principaux obstacles au recrutement et à la rétention des patients. En outre, les approches décentralisées permettent la participation d'une population de patients plus diversifiée. L'inclusion de populations de patients représentatifs dans les essais cliniques, par race, âge et géographie, représentait depuis longtemps un défi opérationnel. Afin de soutenir une diversité pertinente, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a récemment publié un projet de directive mis à jour sur la représentation des minorités raciales et ethniques dans les essais cliniques. La directive recommande aux sponsors de déposer un plan de diversité raciale et ethnique à la FDA en début de développement clinique.

"L'heure est venue de partager des idées et des perspectives qui fraieront la voie aux essais cliniques de demain, en accélérant le développement médicamenteux et en ayant un impact sur le quotidien des patients", déclare Craig Lipset, coprésident de DTRA. "En intégrant DTRA, Veristat rejoint les nombreuses entités qui contribuent à cette mission. Il nous incombe de faire avancer la santé des personnes présentant des besoins médicaux non satisfaits, et en rassemblant les parties prenantes nous pouvons abaisser les obstacles restants à l'adoption et à l'impact positif pour les patients."

À propos de Veristat

Veristat, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à vocation scientifique, permet aux sponsors de relever les défis uniques et complexes liés à l'accélération du développement clinique des thérapies jusqu'à leur approbation réglementaire. Dotée de plus de 27 ans d'expérience en planification et exécution d'essais cliniques, Veristat est en mesure de soutenir tout programme de développement.

Les efforts de Veristat axés sur la mise au point de nouveaux médicaments lui ont permis d'apprendre à gérer avec succès les inconnues survenant dans des domaines thérapeutiques complexes, notamment ceux des maladies rares/ultra-rares, des traitements avancés, de l'oncologie et des essais liés aux maladies infectieuses. Chaque jour, nous mettons cette base de connaissances en pratique pour pallier toutes les difficultés des programmes cliniques, des plus simples aux plus complexes. Veristat a supervisé la formation d'une formidable équipe de spécialistes dans le monde entier, qui maîtrise toutes les subtilités de la mise au point thérapeutique et qui permet aux commanditaires de parvenir à prolonger et à sauver des vies.

À propos de DTRA

La Decentralized Trials & Research Alliance (DTRA) a été créée pour permettre la collaboration des parties prenantes dans l'optique d'accélérer l'adoption d'essais cliniques décentralisés axés sur le patient et d'études dans les sciences du vivant et les soins de santé par le biais de l'éducation et de la recherche. L'Alliance oeuvre pour rendre la participation à la recherche accessible à tous, en s'appuyant sur une adoption élargie de méthodes décentralisées adaptées.

