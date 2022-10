Le Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie désormais offert conjointement par l'ESG UQAM et l'ITHQ





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) sont heureux d'annoncer que le Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie (BGTH), offert en collaboration depuis plus de 30 ans, fait désormais l'objet d'un diplôme émis par les deux établissements d'enseignement. Cette offre conjointe du Baccalauréat permet aux personnes étudiantes de bénéficier d'une opportunité d'intégration privilégiée, et de profiter des atouts majeurs qu'offrent à la fois l'ESG UQAM et l'ITHQ en termes de renommée et de rayonnement au Québec et à l'international.

Un seul diplôme, deux signataires

Dans le cadre du renouvellement de leur partenariat initialement signé en 1991, l'ESG UQAM et l'ITHQ ont souhaité enrichir leur collaboration fructueuse en offrant désormais un seul et unique diplôme pour le BGTH, un programme d'études universitaires spécialisé en gestion du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Grâce à leurs expertises spécifiques en tourisme pour l'ESG UQAM, et en gestion de l'hôtellerie et de la restauration pour l'ITHQ, les personnes étudiantes ont accès à une formation riche et diversifiée. Avec la nouvelle offre conjointe du BGTH, elles ont également l'occasion de bénéficier du meilleur des deux mondes universitaires : la renommée internationale de l'UQAM en recherche, et le réseau exceptionnel de l'ITHQ au sein de l'industrie nationale et internationale.

« Bénéficiant d'une approche combinant théorie, expérience pratique et recherche de pointe, nos personnes diplômées en gestion du tourisme et de l'hôtellerie ont contribué, au fil des ans, à façonner et renouveler ce secteur, qu'il s'agisse de l'attractivité des sites, de la qualité des services ou de l'excellence des établissements. Ce baccalauréat, offert par l'ESG UQAM et l'ITHQ, constitue, plus que jamais, la formation idéale pour préparer les acteurs de demain à faire face aux grandes mutations - économiques, technologiques, environnementales, sociales et sanitaires - que vit présentement le domaine du tourisme », a souligné Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM.

« La coopération institutionnelle constitue l'une des pierres angulaires de notre mission pédagogique et de recherche. Avec la mise en place de ce diplôme unique, l'ESG UQAM et l'ITHQ renforcent leurs liens privilégiés et démontrent l'extraordinaire complémentarité qui les unit au bénéfice de la formation de nos étudiantes et étudiants, du développement de l'expertise québécoise et du rayonnement du Québec ici et à l'étranger », a déclaré l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Les talents du BGTH au service des défis du secteur touristique

Avec 40 000 postes à pourvoir au Québec*, l'industrie touristique offrira des perspectives d'emploi florissantes pour des postes hautement qualifiés au cours des prochaines années. Les personnes diplômées du BGTH constitueront ainsi une relève qualifiée et une main-d'oeuvre de haut niveau prêtes à propulser un secteur d'activités à fort potentiel.

Avec l'objectif d'excellence recherché par les deux établissements partenaires, le BGTH est un programme d'enseignement de pointe au Québec. Depuis plus de 30 ans, ce baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) offre à la fois une solide formation théorique et le développement de compétences professionnelles dans le cadre de stages. Il permet également aux personnes diplômées des programmes techniques (DEC) en tourisme, en gestion hôtelière et en gestion de restauration d'accéder au BGTH et d'obtenir leur diplôme universitaire en deux ans au lieu de trois ans.

Témoignages de deux personnes diplômées du Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie

Catherine Pelletier détient un DEC en technique de tourisme du Cégep Limoilou et poursuit son baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie pour accéder à la maîtrise en développement du tourisme de l'ESG UQAM. « Je suis une passionnée de tourisme et ce que j'apprécie le plus de ce programme, c'est cette possibilité de connaître en profondeur toute l'industrie touristique et les différents secteurs du milieu. »

Billy Bastien est diplômé du Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie en 2020 et copropriétaire de la buvette Thérèse (Gaspé).

« C'est le seul B.A.A. qui offre une spécialisation dans le domaine de la restauration. Ce programme m'a permis d'approfondir mes connaissances du milieu tout en développant les compétences nécessaires pour démarrer ma propre entreprise : un bar à vin en Gaspésie! »

*Source : Statistique Canada et Association hôtelière de la région de Québec

À propos de l'UQAM et l'ESG UQAM

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses programmes, sa recherche de pointe souvent axée sur les préoccupations sociales ainsi que ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. Dynamique et innovatrice, l'UQAM offre plus de 300 programmes, dont près de la moitié aux 2e et 3e cycles. Son École des sciences de la gestion (ESG UQAM) cultive la pensée critique et développe des esprits uniques pour changer le cadre des affaires et l'adapter à de nouvelles réalités. Étudier à l'ESG UQAM, c'est explorer des domaines d'expertises variés allant du management à l'urbanisme en passant par le marketing et la gestion de la mode, l'éthique, les milieux de vie intelligents et durables, l'intelligence d'affaires, les Fintech et, bien entendu, la gestion du tourisme et de l'hôtellerie.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

