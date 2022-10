Nexign désignée lauréate du prix MEA Business Technology Award pour Nexign Revenue Management





Nexign, l'un des principaux fournisseurs de solutions BSS et de numérisation, s'est vu décerner le prix MEA Business Technology Award dans la catégorie des produits/services révolutionnaires. Le prix a été décerné pour Nexign Revenue Management, une nouvelle solution Nexign présentée lors de la conférence Digital Transformation World à Copenhague.

Nexign Revenue Management est une solution flexible et évolutive conçue pour harmoniser tous les flux de revenus sur une seule et même plateforme convergente. Elle offre aux fournisseurs de services de communications (FSC) une flexibilité illimitée pour tirer parti des modèles de monétisation et des services émergents au-delà de la connectivité, et permet de gérer l'ensemble du processus de génération de revenus dans tous les secteurs d'activité.

« Nous sommes honorés que notre nouvelle solution Nexign Revenue Management ait été reconnue par les experts du panel MEA. Le prix MEA Business Technology Award est une reconnaissance de la contribution de Nexign à la transformation numérique des FSC de la région. Nous continuerons à habiliter les opérateurs et entreprises locales et à les aider à explorer de nouvelles opportunités commerciales et stratégies de monétisation dans un environnement commercial compétitif et complexe », déclare Natalia Komleva, PDG de Nexign.

Les lauréats du prix MEA Business Technology Award ont été annoncés lors du salon GITEX Technology Week à Dubaï. Nexign a présenté ses solutions de pointe conçues pour harmoniser le paysage informatique des opérateurs des télécommunications, accélérer les innovations centrées sur le client, monétiser les services émergents et faire progresser la gestion de l'expérience employés au stand n°CC1-24.

À propos de Nexign :

Présente depuis plus de 30 ans sur le marché, Nexign accompagne la transformation numérique des entreprises du monde entier. L'entreprise propose des systèmes BSS convergents pour les opérateurs des télécommunications et des solutions de pointe conçues pour faire évoluer la gestion de l'expérience employé et activer les écosystèmes numériques. Nous nous efforçons de renforcer les partenariats avec nos clients en leur proposant des produits innovants basés sur des technologies de pointe et une expertise poussée dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Pour plus d'informations, visitez le site : www.nexign.com.

