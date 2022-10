OpenGate Capital fusionne Extol et Aluminium France Extrusion pour former Aluminium Solutions Group SAS





OpenGate Capital, société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd?hui être en train de créer Aluminium Solutions Group SAS (« ASG ») en fusionnant Extol, rachetée par OpenGate le 30 septembre 2022, et Aluminium France Extrusion (« AFE »), qui appartient à OpenGate depuis juin 2013. La fusion d'Extol et d'AFE sous le nom d'ASG crée la deuxième entreprise d'extrusion de l'aluminium de France et la sixième d'Europe, avec une feuille de route claire pour le développement durable. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Dans le cadre de la stratégie de création de valeur, OpenGate a également annoncé qu'elle examinera des options pour améliorer le profil ESG d'ASG, notamment des investissements spécifiques pour faciliter l'utilisation de matériaux recyclés dans le processus de production.

Extol est une entreprise d'extrusion spécialisée et un fabricant de pièces en aluminium sur mesure implantée à Tolède, en Espagne, et à Nantes, en France. AFE est une entreprise d'extrusion d'aluminium qui fournit les secteurs de la construction, du transport et de l'industrie depuis ses sites de Saint Florentin et de Ham, en France. Associée à ASG, l'entreprise va tirer parti des synergies commerciales et opérationnelles, de la capacité accrue à capter la croissance du marché et consolider sa position sur leurs marchés respectifs pour devenir un nouveau leader européen des capacités d'extrusion d'aluminium.

« ASG réunit deux entreprises exceptionnelles qui sont très complémentaires et crée ainsi un leader sur le marché européen dans un secteur qui continue à afficher une croissance soutenue », déclare Julien Lagrèze, associé et directeur Europe d'OpenGate Capital. « En plus de tirer parti des synergies opérationnelles et commerciales naturelles, nous sommes fiers de faire progresser les objectifs ESG du secteur avec un service client et une qualité sans compromis. »

« Après avoir travaillé avec OpenGate pendant près de dix ans, nous sommes ravis de nous joindre à Extol pour former Aluminum Solutions Group », déclare Hervé Pelcerf, PDG d'AFE. « Cela nous ouvre une nouvelle voie passionnante pour la croissance et l'innovation sur le marché toujours croissant de l'aluminium. »

Caixa Bank et Amundi sont les principaux organisateurs de la créance garantie de premier rang.

Lincoln International (Paris / Madrid) a agi en qualité de conseil Fusions et Acquisitions et financier d'OpenGate Capital, Cuatrecasas (Madrid) et McDermott Will & Emery (Paris) ont agi en qualité de conseil juridique, tandis que PwC a procédé à l'analyse commerciale, financière, fiscale, juridique et du personnel.

