La série de timbres Exploits de l'aviation canadienne salue les réalisations du pays dans le monde de l'aviation





Le jeu de cinq timbres souligne l'importante contribution d'une pilote avant-gardiste, d'un avion de brousse légendaire et de trois inventeurs à l'histoire de l'aéronautique

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a lancé le deuxième volet de sa série Exploits de l'aviation canadienne. Cette émission célèbre des personnes, un aéronef et des avancées technologiques qui, par leur caractère novateur, ont permis au Canada de se bâtir une réputation de visionnaire.

Conçus en collaboration avec le Panthéon de l'aviation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et la section d'Ottawa de la Canadian Aviation Historical Society, ces timbres rendent hommage aux réalisations suivantes :

Violet (Vi) Milstead (1919-2014) . Née à Toronto , Vi Milstead est l'une des premières pilotes de brousse au Canada . Instructrice au Barker Field de Toronto , elle se joint à l'organisation britannique Air Transport Auxiliary pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ses 28 mois en Grande-Bretagne, elle transporte des aéronefs militaires entre les usines et les escadrons de première ligne, effectue plus de 600 heures de vol et pilote 47 types d'aéronefs, comme de gros bombardiers multimoteurs. Après la guerre, elle s'installe à Sudbury , en Ontario , où elle enseigne et vole à titre de pilote de brousse.





. Considéré comme le meilleur avion de brousse jamais construit, le Beaver est désigné comme l'une des 10 plus grandes réalisations d'ingénierie canadiennes du 20 siècle. L'aéronef entièrement fait de métal est capable de décoller et d'atterrir sur de courtes distances, et on peut l'équiper de roues, de flotteurs ou de skis, ce qui en fait l'appareil idéal pour se rendre dans les régions éloignées du . Kenneth Patrick ( 1915-2002) et le simulateur de vol de CAE. Kenneth Patrick , ancien officier de l'Aviation royale canadienne originaire du Nouveau-Brunswick, introduit la technologie de simulateur de vol au Canada avec CAE Inc., l'entreprise qu'il fonde en 1947 et qui s'appelle à l'époque Canadian Aviation Electronics Ltd. Dans les années 1980, l'entreprise met au point un simulateur de vol si réaliste que les pilotes n'ont plus à suivre toute leur formation à bord de véritables aéronefs. Si l'avion est aujourd'hui le mode de transport le plus sécuritaire, c'est en partie dû au fait que les pilotes professionnels s'entraînent sur des simulateurs de vol, la plupart produits par CAE Inc.





, ancien officier de l'Aviation royale canadienne originaire du Nouveau-Brunswick, introduit la technologie de simulateur de vol au avec CAE Inc., l'entreprise qu'il fonde en qui s'appelle à l'époque Canadian Aviation Electronics Ltd. Dans les années 1980, l'entreprise met au point un simulateur de vol si réaliste que les pilotes n'ont plus à suivre toute leur formation à bord de véritables aéronefs. Si l'avion est aujourd'hui le mode de transport le plus sécuritaire, c'est en partie dû au fait que les pilotes professionnels s'entraînent sur des simulateurs de vol, la plupart produits par CAE Inc. Wallace Rupert Turnbull (1870- 1954) et l'hélice à pas variable . Né à Saint John , au Nouveau-Brunswick, ce pionnier de l'ingénierie aéronautique est l'inventeur de l'hélice à pas variable. Cette invention améliore l'efficacité de l'aéronef en permettant aux pilotes d'ajuster l'angle, c'est?à?dire le pas, des pales pendant le vol, ce qui équivaut à changer de vitesse dans une voiture.





. Né à , au Nouveau-Brunswick, ce pionnier de l'ingénierie aéronautique est l'inventeur de l'hélice à pas variable. Cette invention améliore l'efficacité de l'aéronef en permettant aux pilotes d'ajuster l'angle, c'est?à?dire le pas, des pales pendant le vol, ce qui équivaut à changer de vitesse dans une voiture. Wilbur R. Franks (1901-1986) et la combinaison anti-g. Né à Weston , en Ontario , le Dr Franks met au point la première combinaison anti-gravité utilisée au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il teste personnellement sa création, que l'on appelle aussi la combinaison de vol Franks. Faite de caoutchouc, elle est doublée de poches remplies d'eau, créant une pression hydrostatique suffisante pour contrer les forces g.

Ces avancées mondiales ont contribué aux progrès continus dans le domaine de l'aviation et continuent d'occuper une place importante dans l'histoire du Canada.

Les timbres, conçus par Ivan Novotny de Taylor|Sprules et imprimés par le groupe Lowe-Martin, sont offerts en carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur (deux de chaque motif) et en mini-feuillet de cinq timbres gommés. Un nombre limité de feuillets encadrés et cinq plis Premier Jour officiels sont également offerts ensemble ou séparément.

Les timbres et les articles de collection sont offerts en prévente dès aujourd'hui sur le site postescanada.ca et ils seront offerts dans les bureaux de poste partout au Canada le jour de l'émission, soit le lundi 17 octobre. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur ce timbre et sur d'autres produits :

Les cinq premiers timbres de la série se trouvent dans ce numéro du magazine En détail de 2019.

