Des inspections robotisées avancées renforcent les infrastructures critiques sur le marché européen





Gecko Robotics, un leader utilisant la robotique avancée et un logiciel d'entreprise visant à assurer la disponibilité, la fiabilité et la durabilité des infrastructures critiques, annonce aujourd'hui une collaboration de trois ans avec l'organisation European Field Service de Siemens Energy afin de commercialiser et d'offrir un service d'inspection par ultrasons robotisée avancée à travers l'Europe.

Ces inspections robotisées avancées sont appelées à renforcer les infrastructures critiques et à transformer la façon d'inspecter et d'entretenir les équipements installés. Les deux entreprises développeront conjointement de nouvelles technologies et services pour mieux répondre aux besoins des clients dans plusieurs secteurs, notamment ceux de la pâte à papier et du papier, de la production d'électricité (traditionnelle et renouvelable) ainsi que du pétrole et du gaz.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons étroitement collaboré avec des experts de Siemens Energy afin d'appréhender la valeur et d'estimer l'impact de cette collaboration sur le marché européen de l'énergie », déclare Ryan Herman, directeur général de Gecko Europe. « Nous constatons qu'en unissant nos forces pour répondre aux besoins de ces clients, nous pouvons obtenir de nouvelles informations à partir des données et contribuer à un niveau de fiabilité et d'efficacité qui était jusqu'à présent impossible. »

Grâce à l'inspection par ultrasons robotisée, les clients européens bénéficieront d'avantages uniques

L'organisation European Field Service de Siemens Energy et Gecko Robotics ont déjà réalisé un certain nombre d'inspections en Europe, notamment en Pologne (pâte à papier/papier), en Belgique (valorisation énergétique des déchets), aux Pays-Bas (transformation alimentaire) et au Royaume-Uni (production d'électricité). Afin de soutenir cette collaboration, Siemens Energy a ouvert un nouveau pôle de compétence « Produit » aux Pays-Bas avec des projets de développement en cours.

« Cette collaboration entre Gecko Robotics et Siemens Energy combine les avantages des deux entreprises pour offrir une valeur ajoutée de bout en bout à nos clients. Grâce à l'un des plus grands parcs d'équipements rotatifs installés de l'industrie, Siemens Energy fournira un accès unique à son large portefeuille de clients pour lui apporter des solutions technologiques robotiques éprouvées », déclare Herman Smit, responsable des inspections robotisées chez Siemens Energy. « Le système d'inspection robotisé garantira non seulement une sécurité et une fiabilité dans les parcs clients, mais fournira également des données multimodales complètes afin d'effectuer beaucoup plus facilement la maintenance conditionnelle des équipements statiques. »

Les robots de Gecko Robotics sont télécommandés et équipés de transducteurs à ultrasons, de capteurs de localisation, de lasers et de caméras HD. Ces derniers se déplacent verticalement et horizontalement, adhérant par transmission magnétique à de très nombreux types d'équipements afin de repérer des modifications d'épaisseur, des fissures, une corrosion, des cloques ainsi que d'autres formes de dégradation. Les robots utilisent également une technologie de localisation pour repérer un point précis sur l'équipement, permettant de procéder à des inspections très minutieuses qui aident les inspecteurs à examiner les phénomènes de corrosion au fil du temps, à prédire les pannes et à estimer la nécessité des réparations.

Les données récoltées par les robots de Gecko ainsi que par sa plateforme logicielle peuvent alors générer un rapport validé en 24 heures, permettant aux inspecteurs d'évaluer rapidement la situation et de prendre des décisions éclairées concernant la maintenance ou les réparations en cours. Ce processus et cette rapidité d'exécution offrent également aux inspecteurs la possibilité de réduire les immobilisations d'équipements et les pertes de production, tout en garantissant un niveau de fiabilité élevé pour les réparations critiques.

Grâce à ce partenariat avec l'organisation European Field Service de Siemens Energy, Gecko bénéficie d'une présence dans toute l'Europe, d'un accès à des talents locaux qualifiés et de la possibilité de collaborer avec des clients de la région. Siemens Energy sera responsable du recrutement et de la formation des techniciens locaux ainsi que des employés service client dans toute l'Europe. Cela permettra à Gecko Robotics de fournir de manière efficace une technologie de pointe, tout en respectant l'ensemble des réglementations locales en matière de sécurité et de travail.

À propos de Gecko Robotics :

Gecko élabore des robots d'escalade et un logiciel d'entreprise visant à protéger les infrastructures de la vie quotidienne. À une époque connaissant de grands bouleversements et une demande exponentielle, la technologie de Gecko aide à maximiser la productivité, la fiabilité et la longévité des équipements qui sous-tendent les industries essentielles, telles que la production d'électricité, le pétrole et le gaz, la fabrication lourde, le transport et bien plus encore. Les robots de Gecko capturent davantage de données et offrent une plus grande fidélité comparativement aux méthodes d'inspection manuelles traditionnelles. Combinées au logiciel de Gecko, ces données fournissent de précieux renseignements tout en éliminant le besoin d'accéder à des zones dangereuses pour les experts. Cela se traduit par une maintenance optimisée, une plus grande disponibilité, des dépenses d'investissement éclairées, des économies significatives, une empreinte environnementale réduite et une diminution des accidents au travail. www.geckorobotics.com

