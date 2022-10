Culture et patrimoine - La Ville de Montréal adopte la nouvelle mission du musée de Lachine





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal adopte une nouvelle mission pour le musée de Lachine, centrée sur la conservation et l'interprétation du site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que sur le développement et la conservation d'une collection archéologique et historique, afin de faire connaître les présences autochtones et européennes, l'industrialisation et le développement urbain.

« Resserrer la mission autour de la valorisation de l'histoire et de l'archéologie permettra au musée de Lachine de pleinement jouer son rôle. Fondé en 1948, il conserve près de 15 000 objets issus de différents types de collections. Tous ces artefacts témoignent de l'histoire du site patrimonial Le Ber-Le Moyne ainsi que de l'évolution de la société lachinoise », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Notre Musée est stratégiquement positionné pour raconter les récits de collaboration entre les Montréalais et les premières nations dans la construction du Canada moderne. Ce travail de mise en lumière de cette histoire porteuse de sens est en cours d'élaboration, en collaboration avec nos voisins de Kahnawake, et s'inscrit dans la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal », a ajouté la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

Le Musée de Lachine, situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, près du parc René-Lévesque, convie la population à un rendez-vous avec le passé et une interprétation du présent. Il regroupe le site patrimonial Le Ber-Le Moyne, présentant le plus ancien bâtiment complet de la métropole construit au 17e siècle , une collection archéologique classée , ainsi qu'un entrepôt de fourrure datant de 1803. Le site offre une riche programmation culturelle, plusieurs activités ainsi que des expositions permanentes et temporaires. L'entrée au musée est gratuite, accessible et sans réservation. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Au sein d'une ville muséale dynamique, le musée de Lachine est l'un des huit musées municipaux qui offrent des expériences uniques. En se consacrant à l'histoire des sociétés et aux sciences de la nature, ils contribuent à préserver l'identité culturelle de Montréal au fil du temps.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 13:00 et diffusé par :