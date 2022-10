Botify et Semrush associent leurs offres SEO pour améliorer les informations et les performances du référencement organique pour les marques d'entreprise





Botify, un leader des logiciels de recherche organique pour entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat avec Semrush, une plateforme SaaS de gestion de la visibilité en ligne, pour fournir aux clients un accès direct à des renseignements concurrentiels. Cette nouvelle intégration, qui apporte à Botify des données de recherche complémentaires, permet aux clients de mieux comprendre la valeur du classement d'un mot-clé donné et offre une visibilité accrue sur les performances organiques des concurrents. Désormais, les clients peuvent analyser des données exclusives et tierces à partir d'une plateforme centrale, d'où un gain d'efficacité et l'obtention d'informations plus complètes.

En cette période où le comportement des consommateurs évolue sans cesse, il est plus difficile que jamais de se démarquer dans un secteur encombré. Il est donc vital pour les spécialistes du marketing numérique d'améliorer leurs stratégies de marketing et leur prise de décision grâce à l'étendue des données à leur disposition. En reliant en toute sécurité leur compte Semrush à Botify, les clients peuvent accéder simultanément à toutes leurs données, ce qui leur permet de repérer plus facilement où se classent leurs concurrents et d'identifier les possibilités d'augmenter leur part de voix. Tous les résultats de données se trouvent désormais au même endroit, ce qui comble le fossé entre les données des concurrents, le véritable classement d'un site et les données d'indexation d'une entreprise, afin d'optimiser les performances de recherche organique.

«Nous sommes ravis de nous associer à un leader du marché comme Semrush, ce qui va permettre à nos clients de tirer le maximum de valeur de leurs données, a déclaré Christophe Frenet, chef de produit chez Botify. En ce moment où les dépenses de recherche continuent d'augmenter, cette intégration permet aux spécialistes du marketing numérique de ne plus perdre un temps précieux à passer d'une application à l'autre et de disposer d'une seule plateforme unifiée offrant une visibilité concurrentielle et en temps réel sur les performances de recherche organique, afin d'enrichir une stratégie SEO encore plus puissante.»

«Semrush a pour objectif est de faciliter le marketing en ligne. Les partenariats avec des entreprises comme Botify nous permettent d'atteindre ce but au bénéfice des spécialistes du marketing, a déclaré Marcus Tober, vice-président senior des solutions d'entreprise chez Semrush. L'intégration de Semrush et Botify améliorera les flux de travail et l'efficacité des équipes marketing des entreprises confrontées à des marchés de plus en plus concurrentiels et à des objectifs de réussite ambitieux.»

«Accéder directement aux données de Semrush via la plateforme de Botify nous permet non seulement de réaliser des gains d'efficacité et de temps, mais également d'analyser les données sur la base des segments de sites Web personnalisés que nous exploitons déjà dans Botify», a déclaré Steve Mayenobe, responsable SEO, Groupe SeLoger.

Pour plus d'informations sur le partenariat entre Botify et Semrush, cliquer ici.

À propos de Botify

Botify est une société internationale de logiciels d'entreprise qui permettent aux marques ambitieuses d'exploiter au mieux la recherche organique en tant que canal de marketing performant à fort impact. Basée sur l'IA et sur un modèle exclusif de données unifiées, la plateforme de Botify garantit que les sites Web et mobiles sont optimisés aux fins de la recherche, ce qui est fondamental pour qu'ils soient trouvés par les consommateurs dans l'environnement numérique dynamique d'aujourd'hui. En tant que leader de l'innovation en matière de recherche organique, Botify bénéficie de la confiance de plus de 500 marques parmi les plus visibles au monde, dont Expedia, L'Oréal, Crate & Barrel et le New York Times, qui ont toutes exploité au mieux la recherche organique pour obtenir des résultats exponentiels et des revenus croissants à long terme.

À propos de Semrush

Semrush est une plateforme SaaS de pointe pour la gestion de la visibilité en ligne qui permet aux entreprises du monde entier de réaliser des campagnes d'optimisation des moteurs de recherche, de publicité pay-per-click, de contenu, de médias sociaux et de recherche concurrentielle et d'obtenir des résultats mesurables de leur marketing en ligne. Semrush offre aux entreprises des informations et des solutions pour créer, gérer et mesurer des campagnes via divers canaux de marketing. Semrush, qui sert plus de 91 000 clients payants, a son siège social à Boston et possède des bureaux à Philadelphie, Trevose, Austin, Dallas, Amsterdam, Barcelone, Belgrade, Berlin, Limassol, Prague, Varsovie et Erevan.

