Étape importante dans le projet d'ArcelorMittal Dofasco à Hamilton : une source d'emplois de qualité dans l'industrie de l'acier





L'investissement du gouvernement du Canada dans la modernisation des installations de l'entreprise rendra possible la production d'aciers de pointe à faibles émissions en carbone

HAMILTON, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La transition vers une économie plus verte et plus prospère crée des emplois pour les Canadiens aujourd'hui et pour des décennies à venir. En investissant dans les technologies propres, nous créons de bons emplois, nous renforçons notre économie, nous réduisons la pollution et nous bâtissons un Canada meilleur.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ont participé à la cérémonie d'inauguration des travaux pour un projet de décarbonisation aux installations d'ArcelorMittal Dofasco à Hamilton, en Ontario. Ce projet fait suite à un investissement de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada. Ce projet permettra le maintien de 2 500 emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction, tout en permettant à Dofasco de conserver son rôle d'employeur clé à Hamilton et d'offrir à ses travailleurs des possibilités de perfectionnement professionnel.

Il s'agit d'une étape importante de ce projet novateur, qui contribuera grandement à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de climat. Il entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait s'élever à 3 millions de tonnes par an d'ici 2030. L'investissement du gouvernement aidera ArcelorMittal Dofasco à devenir le premier producteur nord-américain d'acier de taille à utiliser un four électrique à arc pouvant être alimenté à l'hydrogène pour la production d'aciers de pointe qui seront destinés aux industries de l'automobile, de la construction et de la fabrication et des emballages de consommation. Ce type d'acier à faibles émissions étant hautement recherché pour divers produits, comme les véhicules électriques, le Canada pourra mieux se positionner en tant que chef de file de la fabrication de produits propres de bout en bout, qui sont de plus en plus populaires sur le marché mondial. Le projet permettra à ArcelorMittal Dofasco d'augmenter sa productivité, d'améliorer la qualité de ses produits et d'accroître son efficacité énergétique.

« Dofasco est, depuis des générations, un moteur clé de l'économie canadienne. L'entreprise crée des emplois de qualité pour les travailleurs et travailleuses de la classe moyenne. En soutenant le projet que Dofasco met de l'avant pour produire de l'acier propre, nous investissons dans l'avenir de cette usine et de cette industrie, et nous investissons pour assurer des emplois de qualité, renforcer notre économie et assainir l'air pour les générations actuelles et futures. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important pour un avenir carboneutre au pays. Le projet d'ArcelorMittal Dofasco permettra aux travailleurs canadiens de se tailler une place de choix au sein de l'industrie de l'acier de l'avenir. Il permettra à l'entreprise de produire un acier plus propre et plus vert tout en réduisant ses émissions de carbone. L'acier produit au Canada sera aussi plus concurrentiel à l'échelle mondiale. Enfin, ce projet contribuera à préserver des emplois de qualité pour les travailleurs canadiens et leurs familles dans la région de Hamilton.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

ArcelorMittal Dofasco, dont le siège social est établi à Hamilton en Ontario , est le plus important fabricant canadien d'acier laminé à plat et le principal employeur du secteur privé à Hamilton .

en , est le plus important fabricant canadien d'acier laminé à plat et le principal employeur du secteur privé à . En 2021, l'industrie canadienne de l'acier employait près de 24 000 travailleurs, et sa contribution au produit intérieur brut (PIB) s'élevait à 2,9 milliards de dollars.

L'industrie de l'acier est responsable de 7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de l'énergie, ce qui équivaut aux émissions combinées des industries mondiales de l'aviation, du transport de marchandises et des produits chimiques.

Le projet d'ArcelorMittal Dofasco et celui d'Algoma se déroulant à Sault Ste. Marie annoncé en 2021 devraient entraîner une réduction d'environ 1 % des émissions nationales de GES, ce qui représente plus du tiers de l'objectif de réduction des émissions de GES fixé pour l'industrie lourde au pays en vue d'atteindre les cibles de 2030.

annoncé en 2021 devraient entraîner une réduction d'environ 1 % des émissions nationales de GES, ce qui représente plus du tiers de l'objectif de réduction des émissions de GES fixé pour l'industrie lourde au pays en vue d'atteindre les cibles de 2030. ArcelorMittal Dofasco s'est engagée à investir en moyenne 15 millions de dollars annuellement dans la recherche-développement au Canada . Elle offrira également environ 150 stages par année à des étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études pour ainsi contribuer à former la main-d'oeuvre de demain.

. Elle offrira également environ 150 stages par année à des étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études pour ainsi contribuer à former la main-d'oeuvre de demain. Le financement octroyé à ce projet par le gouvernement du Canada provient du Fonds stratégique pour l'innovation, dans le cadre de l'initiative Accélérateur net zéro.

