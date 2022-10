BENEVA, WIDESCAPE ET LAPLANTE GROUPE AUTO DE QUÉBEC PRÉSENTERONT LE GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD DE QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC AIRMEDIC - UN VRAI HAPPENING - LES 4, 5 ET 6 NOVEMBRE





QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après plus de deux ans d'absence Beneva, Widescape et Laplante groupe auto de Québec présenterons le Grand Salon de la motoneige et du quad en collaboration avec Airmédic au Centre de foires d'ExpoCité. Le salon exposera sous un même toit tous les modèles de motoneiges de quads et de camions les plus populaires sur le marché. Pour une cinquième année, les visiteurs pourront acheter sur place des vêtements, casques, bottes et accessoires à des prix très compétitifs.

BENEVA

Beneva est fière de présenter le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec. Née du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance, Beneva s'associe au Salon pour offrir des protections qui amortissent les chocs, afin que tous les adeptes puissent utiliser leur motoneige ou leur quad en toute sécurité sur les sentiers. Bénéficier de l'expertise de Beneva permet de profiter pleinement de ses loisirs.

WIDESCAPE

Afin de souligner la première année de lancement de la motoneige à conduite debout Widescape, le Grand Salon de la Motoneige et du Quad de Québec et TéléMag feront tirer un Widescape WS250 parmi les résidents du Québec. Les détails du concours seront disponibles sur www.widescape.ca?gsmq-concours-ws250

AIRMEDIC

"Airmedic est fier de s'associer au Grand salon de la motoneige afin que les motoneigistes de partout au Québec puissent profiter de leur activité favorite l'esprit tranquille, en sachant qu'Airmedic se tient toujours prêt à les secourir de jour comme de nuit. Qu'ils soient amateurs de sentiers balisés ou encore qu'ils s'aventurent hors des sentiers, nous encourageons les Québécois à utiliser le territoire sécuritairement" affirme Sophie Larochelle, Cheffe de direction d'Airmedic.

Cadeaux, concours, et autres surprises attendent les visiteurs!

Cette cinquième édition du Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec réserve de nombreuses surprises aux visiteurs. Entre autres, le droit d'entrée de 15 $ pour les adultes et de 10$ pour les 14-18 ans sera valide pour les trois jours du salon en se procurant un bracelet gratuit à la sortie.

Un Carrefour Tourisme unique

A leur arrivée, les visiteurs se verront offrir un billet de participation qu'ils devront remplir et déposer dans une boite située dans le Carrefour Tourisme. Ils auront ainsi la chance de gagner un des nombreux forfaits qui totalise plus de 5000.00$. Ces forfaits sont offerts par les établissements hôteliers et autres intervenants touristiques qui sont exposants au salon.

SOURCE SM Médias

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 12:25 et diffusé par :