AVIS AUX MÉDIAS - Postes Canada dévoilera un timbre consacré au sergent Tommy Prince, l'un des soldats autochtones les plus décorés au Canada





WINNIPEG, MB, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le 17 octobre, Postes Canada dévoilera un timbre rendant hommage au sergent Thomas (Tommy) George Prince, l'un des sous-officiers et anciens combattants autochtones les plus décorés au Canada et un grand militant anishinaabe. Il a servi durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. À titre de vice-président et de porte-parole de la Manitoba Indian Association, il s'est aussi prononcé en faveur de l'abolition de la Loi sur les Indiens.

Le timbre sera émis officiellement le 28 octobre, après son dévoilement à Winnipeg, le lundi 17 octobre.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré au sergent Thomas (Tommy) Prince

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DE :

La famille et les amis du sergent Tommy Prince

Le chef Gordon Bluesky, Première Nation des Ojibway Brokenhead

L'honorable Dan Vandal, député de Saint Boniface-Saint Vital

L'aîné Wanbdi Wakita, Université du Manitoba

Garrett Courchene, Groupe de tambour Thunderbird

Robert-Falcon Ouellette, The Warriors - Groupe de tambour des Winnipeg Rifles

La soldate Alexina Nault, Queen's Own Cameron Highlanders of Canada

William Prince, auteur-compositeur-interprète

QUAND : Le lundi 17 octobre à 14 h (HNC)

OÙ : Musée canadien pour les droits de la personne

85, Israel Asper Way, Winnipeg

