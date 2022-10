Reflector Entertainment et Bandai Namco Europe développeront une propriété intellectuelle existante à Montréal





Marc André Séguin nommé directeur général du studio

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Reflector Entertainment et Bandai Namco Europe annoncent aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle ligne de développement au sein du studio basé à Montréal. Cette annonce solidifie l'importance stratégique du talentueux studio sur le long terme, en lui confiant une IP existante.

« C'est une évolution organique et planifiée en amont pour Reflector Entertainment qui a su s'imposer comme un atout majeur au sein du groupe, affirmait Hervé Hoerdt, CEO du studio. Si Reflector fait partie de la famille BANDAI NAMCO Europe, c'est parce que nous avons une vision commune du divertissement et de l'avenir de l'industrie. Nous avons tous hâte de voir ce que l'équipe va réaliser avec ce nouveau défi. »

Une équipe dirigeante en pleine évolution

Marc André Séguin a été promu au poste de directeur général de Reflector Entertainment. Avec Marc André, l'équipe de direction sera responsable de la mise en oeuvre de la vision stratégique de Reflector en permettant et en habilitant tous les membres du studio vers ses objectifs communs. Marc André a pris ses fonctions à compter du 1er octobre 2022.

« Je suis ravi d'avoir participé à solidifier l'équipe et la feuille de route Talent et Culture durant les dernières années. Nous avons renforcé plusieurs aspects de notre fonction avec l'objectif de préparer le studio pour une belle croissance, commentait Marc André Séguin, directeur général de Reflector Entertainment. Je suis fier de contribuer à cette culture de succès collectif qui s'instaure entre collègues et je suis très reconnaissant de la confiance accordée par Reflector et Bandai Namco Europe. J'ai hâte de contribuer à propulser le studio vers la prochaine étape de notre plan d'affaires. »

Certains départements clés du studio ont également connu une évolution. Christophe Rossignol, qui travaille chez Reflector Entertainment depuis son lancement, a été promu au poste de directeur de la création, tandis qu'Emilie Constantineau devient directrice du département talent et culture.

Plus d'opportunités à Montréal

Alors que le studio s'attaque à cette nouvelle ligne de production et poursuit sa croissance, son équipe de direction doit être renforcée pour relever ce nouveau défi.

Reflector Entertainment étoffera prochainement son équipe de direction établie au travers de deux nouveaux postes qui seront au coeur de la réalisation du plan d'affaires de l'organisation; ceux de chef des technologies (CTO) et de producteur exécutif.

Plusieurs rôles tels qu'artiste de niveau, programmeur d'outils, artiste VFX et artiste technique sont également ouverts et seront suivis par des rôles exécutifs tels que producteur, directeur créatif et directeur technique pour lancer la nouvelle ligne de production.

Ces futurs collègues intégreront une équipe de plus de 140 Reflectoriens.ennes talentueux.euses qui donnent vie à la vision du studio au travers de leur passion.

Pour plus d'informations sur Reflector Entertainment, ou sur les offres d'emploi au sein du studio, veuillez consulter le site www.reflectorentertainment.com.

À propos de Reflector Entertainment

Reflector est un studio d'un genre nouveau qui crée des univers multimédias et collectifs dans lesquels les utilisateurs peuvent faire l'expérience de chaque médium de façon autonome, tandis que leurs natures interreliées leur donnent le pouvoir de façonner leur propre voyage narratif. Fondé à Montréal en 2016, le studio a été acquis par BANDAI NAMCO Europe en 2020. Certains des talents les plus acclamés de l'industrie ont uni leurs forces pour donner vie aux idées du studio sur plusieurs plateformes, notamment les jeux vidéo, les bandes dessinées, les podcasts, les romans et bien d'autres encore. L'entreprise, dont la mission est de produire des contenus de nouvelle génération, prévoit de déployer ce projet innovant au cours des prochaines années, d'abord à travers son premier univers narratif, déjà récompensé, Unknown 9.

À propos de Bandai Namco Europe S.A.S.

Bandai Namco Europe S.A.S. est l'un des principaux éditeurs et développeurs de jeux vidéo et de produits de divertissement, notamment sur toutes les principales consoles de jeux vidéo et PC. Bandai Namco Europe produit ses propres propriétés intellectuelles pour un public mondial et construit sa réputation grâce à des franchises telles que LITTLE NIGHTMAREStm, PARK BEYONDtm et le prochain UNKNOWN 9tm Awakening - développé par Reflector Entertainment, studio récemment acquis et basé à Montréal, QC. Bandai Namco Europe est le siège social de Bandai Namco Holdings Inc. pour l'Europe continentale. Bandai Namco Holdings Inc. est reconnue pour avoir créé et publié de nombreuses franchises de premier plan de l'industrie du jouet et du divertissement, notamment PAC-MANtm, TAMAGOTCHItm, GUNDAMtm, TEKKENtm, DARK SOULStm et ELDEN RINGtm récemment sorti.

Pour plus d'informations, visitez www.bandainamcoent.eu.

SOURCE Reflector Entertainment

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 12:05 et diffusé par :