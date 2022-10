Avis aux médias - La ministre Lebouthillier fera une annonce à Sherbrooke au sujet du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt





SHERBROOKE, QC, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, fera une annonce dans une clinique d'impôts de Sherbrooke au sujet du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt et de la façon dont il peut aider à rendre la vie plus abordable en aidant les Canadiens à accéder à d'importants crédits et prestations. Un point de presse suivra.

Une nouvelle formule de financement du programme sera dévoilée. Elle permettra à l'Agence du revenu du Canada de fournir plus de financement aux organismes admissibles, en particulier ceux qui desservent les collectivités nordiques et autochtones.

Date : le vendredi 14 octobre 2022

Heure : 10 h 20 HE

Lieu : Solutions Budget Plus, 79, rue Wellington Nord, Sherbrooke, Québec, J1H 5A9

