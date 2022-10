Le tout nouvel hôtel du centre-ville de Montréal n'est pas un hôtel.





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - staerk group est fier d'annoncer le lancement du Mont , un projet de développement situé au centre-ville, à l'intersection dynamique de Ste-Catherine et Mackay, juste en face de l'Université Concordia. Un immeuble boutique composé de 11 étages, 85 unités, staerk group et ses partenaires introduisent une approche semblable à celle d'un hôtel pour les séjours à long terme traditionnels, des unités toutes comprises et haut de gamme, facilement accessibles.

Le dernier projet résidentiel du centre-ville de Montréal offre à ses résidents - principalement des jeunes professionnels et des étudiants - des vues à couper le souffle sur le centre-ville et tout le confort d'un hôtel haut de gamme ajouté à la commodité des séjours prolongés avec l'électricité, le wi-fi haute vitesse, des meubles de Rove Concepts , des commodités et des dispositifs d'accessibilité technologiques inclus. Que vous soyez ici pour affaires ou pour études, Le Mont est la maison idéale loin de chez vous.

À PROPOS / staerk group est une société immobilière spécialisée dans les projets urbains. Nous offrons des locations modernes et entièrement meublées, stratégiquement situées pour que notre clientèle puisse bénéficier d'un style de vie sans souci au coeur de la ville. Il suffit d'emmener leurs valises et de ne pas avoir à se soucier du confort de leur unité.

