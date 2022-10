Prévention de la violence - Les jeunes, l'équité et la sécurité au coeur du budget participatif de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'objectif d'engager les jeunes et l'ensemble de la population montréalaise envers un Montréal plus sécuritaire pour toutes et pour tous, le deuxième budget participatif de la Ville de Montréal aura pour thématiques la jeunesse, la sécurité et l'équité. Une enveloppe record de 30 M$ sera allouée pour financer des projets qui reflètent ces priorités.

Soucieuse de placer les jeunes au coeur des initiatives pour prévenir la violence, la Ville de Montréal confirme également la création du programme Par et Pour les jeunes. Ce premier fonds spécial jeunesse de 2 M$ permettra de soutenir des projets complémentaires proposés par les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires, tels que des campagnes de sensibilisation, des événements, de l'achat de matériel ou des activités sociales, sportives et culturelles.

7 M$ pour financer des projets dédiés aux jeunes

Conformément aux engagements pris au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée en mars dernier, la Ville de Montréal réserve un minimum de 5 M$ du budget participatif pour financer des infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes de 0 à 30 ans, tels que des plateaux sportifs, des pumptracks, des projets de ruelles vertes ou d'agriculture urbaine.

Avec le programme Par et Pour les jeunes, une enveloppe totale de 7 M$ sera ainsi rendue disponible pour permettre aux jeunes de concevoir et de mettre en oeuvre, dans leurs quartiers, des projets qui leur tiennent à coeur. À travers ces initiatives, la Ville souhaite mobiliser les jeunes envers l'amélioration concrète de leurs milieux de vie afin de prévenir la violence.

Citations

« Pour assurer la sécurité à Montréal et prévenir la violence, nous devons poser des gestes forts qui améliorent, à la source, les conditions de vie des jeunes. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements importants pour des aménagements de qualité, ainsi que pour des projets jeunesse et des activités sportives et culturelles. C'est essentiel de travailler en amont pour donner toutes les chances à nos jeunes de réussir. C'est pourquoi, depuis plus d'un an, notre équipe rencontre les jeunes sur le terrain et nous avons entendu leur volonté d'être directement impliqués dans l'amélioration de leurs milieux de vie. Ces initiatives permettront à toute la population montréalaise, et en particulier aux jeunes, de créer une ville plus sécuritaire, plus solidaire, où les occasions sont accessibles dans tous les quartiers », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En prenant l'initiative de donner aux jeunes les moyens de leurs ambitions et d'impliquer tout le monde dans l'amélioration de leur quartier, on reconnaît la valeur de la contribution des jeunes à notre société. Les jeunes ont des idées qui doivent être écoutée pour qu'ils se sentent ancrés dans leur milieu et leur donner toutes les chances de réussir », a commenté l'intervenant et coordonnateur du Forum jeunesse de Saint-Michel, Mohammed Nordine Mimoun.

« En tant que jeune et intervenant communautaire, je dis tout d'abord aux jeunes de vivre leur jeunesse pleinement et de croire en leurs capacités. Le budget qui est offert aux jeunes aujourd'hui est une opportunité à saisir. Il faut respecter les jeunes, leur faire confiance et leur offrir des occasions de s'impliquer à leur manière », a ajouté Abdallah Azzouz, un jeune et intervenant du Forum Jeunesse de Saint-Michel.

À propos du budget participatif de la Ville de Montréal

Les Montréalaises et les Montréalais sont invités à présenter, jusqu'au 4 décembre 2022, des idées d'aménagements ou d'équipements municipaux à réaliser qui répondent à l'un des trois thèmes identifiés pour ce budget participatif, soit la jeunesse, l'équité et la sécurité. Grâce à cette initiative, la population montréalaise décidera de l'utilisation d'une partie du budget municipal pour matérialiser des projets qu'elle aura proposés cette année et qui seront choisis lors d'un vote qui se tiendra en septembre 2023. Montréal s'engage à débuter la mise en oeuvre des projets lauréats dans les deux ans suivant leur dévoilement, qui est prévu à la fin de l'année 2023. La valeur de chacun des projets sera comprise entre 500 000 $ et 5 M$ pour les projets uniques (localisés en un seul lieu), et sera d'un maximum de 10 M$ pour les projets duplicables sur différents sites et dans différents arrondissements.

À propos du programme Par et Pour les jeunes

Par et Pour les jeunes est un programme de 1,4 M$, financé grâce au fonds jeunesse de la Ville de Montréal, doté d'une enveloppe de 2 M$. Le premier appel à projets sera déployé du 13 octobre au 30 novembre 2022. Les jeunes seront invités à déposer des projets avec l'appui des organismes communautaires. Les projets retenus se dérouleront du 1er janvier au 31 décembre 2023. Deux appels à projets auront lieu pour allouer ces fonds aux jeunes par le biais des organismes communautaires de Montréal : le premier, à l'automne 2022, pour un total de 800 000 $, et le second, à l'été 2023, pour un total de 630 000 $. Jusqu'à 100 000 $ pourront être versés par projet.

De l'accompagnement sera offert aux jeunes, à la population et aux organismes qui souhaitent déposer des projets. Des séances d'information et d'idéation ainsi qu'un service téléphonique pour soutenir les dépôts de projets seront ainsi offerts.

Pour plus d'information sur le budget participatif, nous vous invitons à consulter le site Réalisons Montréal et la page Montreal.ca pour les détails du programme Par et Pour les jeunes .

