Le ministre Wilkinson lance la deuxième phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources





OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le Canada possède des ressources naturelles en abondance et a la capacité de les mettre en valeur - de manière durable et inclusive -, ce qui nous procure un avantage concurrentiel indéniable à l'heure de la transition mondiale vers une économie carboneutre. Cette transition ouvre des possibilités économiques pour des générations de Canadiens, d'un océan à l'autre. Il est maintenant primordial que le Canada se concerte pour déterminer comment exploiter ses avantages comparatifs régionaux de manière à créer de bons emplois, des débouchés économiques et de la prospérité pour tous les Canadiens.

La réponse lui viendra en grande partie des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que cinq provinces et territoires de plus adhèrent officiellement au programme des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources, partenariat des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux destiné à renforcer les collectivités et la création d'emploi dans toutes les régions du pays.

Avec l'adhésion du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, c'est au total huit provinces et territoires qui participent aux tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources - après que la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador eurent aidé à lancer la première phase le 1er juin 2022 . La formation de ces tables, par le gouvernement fédéral, s'échelonnera sur plusieurs mois. Le but est d'avoir des tables dans les 13 provinces et territoires d'ici le début de 2023.

À l'échelle fédérale, les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources sont un projet chapeauté par Ressources naturelles Canada auquel participent de nombreuses institutions fédérales, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les agences de développement régional et la Banque de l'infrastructure du Canada. Il s'agit de tribunes de collaboration au sein desquelles les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pourront dialoguer avec des partenaires autochtones et syndicaux, les municipalités, l'industrie, les travailleurs, les spécialistes et la société civile pour faire avancer les principales priorités économiques du secteur des ressources naturelles dans toutes les régions du pays par l'élaboration de stratégies économiques adaptées aux besoins locaux. Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources recueilleront les commentaires des partenaires concernés et chercheront à harmoniser les ressources, les calendriers et les approches réglementaires pour tirer parti des principales occasions et priorités régionales.

La concertation contribuera à la création de débouchés économiques associés à l'extraction de minéraux critiques pour batteries et véhicules électriques faits au Canada, à la production d'hydrogène dans plusieurs régions du pays et à la construction de petits réacteurs modulaires. On pourrait aussi miser sur le développement des biocarburants, un recours accru à des technologies comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, ou l'installation d'éoliennes sur la côte est pour produire de l'électricité propre.

Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources devraient améliorer l'accès des projets à des sources de financement fédérales déjà en place comme l'Accélérateur net zéro de 8 milliards de dollars, la Banque de l'infrastructure du Canada (35 milliards de dollars) et les 3,8 milliards de dollars annoncés dans le budget de 2022 pour exécuter la première stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Par ailleurs, les tables régionales recenseront les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires pourraient être requises.

En se concertant, les Canadiens créeront les bons emplois et la prospérité durable qui accompagneront les possibilités de développement économique sans précédent ouvertes par l'édification d'un monde carboneutre.

Citations

« Tout comme une entreprise prospère doit être en mesure d'interpréter les changements dans le milieu des affaires et d'y réagir, les pays doivent être capables d'intervenir et de prendre des mesures réfléchies pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité. Grâce à ce programme, les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral et d'importants partenaires autochtones pourront, en s'unissant, accélérer l'activité économique régionale et faire du Canada un chef de file économique dans le virage mondial vers un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles, gouvernement du Canada

« Comme nous avons les marées les plus hautes et les vents extracôtiers parmi les plus puissants au monde, nous tirons avantage de nos ressources naturelles en Nouvelle-Écosse pour développer nos marchés d'énergie renouvelable. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer davantage avec nos collègues de partout au pays dans le cadre des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources. Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs ambitieux en matière de changements climatiques et de créer des emplois verts ici, chez nous. »

L'honorable Tory Rushton

Ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

« En tant que province, nous sommes persuadés qu'il est absolument prioritaire d'opérer la transition vers la carboneutralité. Nous savons qu'il nous faut davantage de ressources pour atteindre nos ambitieux objectifs climatiques et nous entendons travailler en concertation avec le gouvernement fédéral et des partenaires clés pour assurer un avenir durable à l'Île-du-Prince-Édouard. Il y a des particularités dans la région de l'Atlantique, et nous nous attendons à d'importantes discussions concernant le stockage d'énergie par batteries, le captage du carbone, l'électrification et d'autres idées et technologies innovantes dont nous pouvons nous servir pour atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action pour le climat, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous attendons avec intérêt les discussions de la Table et saluons cette importante initiative du ministre Wilkinson, qui contribuera à un alignement avec le gouvernement fédéral sur des priorités de notre province comme la conception de petits réacteurs modulaires et la production d'hydrogène, en plus de permettre à des acteurs clés de donner leur avis sur la transition de notre économie vers un monde carboneutre. »

L'honorable Mike Holland

Ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie, gouvernement du Nouveau-Brunswick

« Les Territoires du Nord-Ouest sont bien placés pour assurer leur croissance économique et leur prospérité tout en mettant en place les solutions énergétiques nécessaires afin de réussir la transition vers une économie sobre en carbone qui est axée sur des sources d'énergie fiable et abordable. La Stratégie énergétique 2030 des Territoires du Nord-Ouest permet l'avancée de plusieurs projets énergétiques transformateurs, comme les lignes de transport pour acheminer de l'hydroélectricité propre aux communautés qui ont recours au diesel, et le projet d'expansion hydroélectrique de la centrale de Taltson pour développer le potentiel d'énergie propre des Territoires du Nord-Ouest. Forts de l'esprit de collaboration et de partenariat avec tous les ordres de gouvernement, y compris les leaders autochtones, aux tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources, nous pouvons faire progresser les priorités importantes pour les 33 collectivités des Territoires du Nord-Ouest, créer des débouchés économiques durables et promouvoir le bien-être des habitants du Nord pour les générations à venir. »

L'honorable Diane Archie

Ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Le secteur des ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest se trouve à un moment passionnant de son histoire. Grâce à un riche approvisionnement en minéraux critiques et à un cadre réglementaire qui place la protection de l'environnement et les droits des Autochtones au centre de la prise de décisions, nous sommes au coeur des futures solutions d'énergie verte et de l'investissement responsable, axé sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires dans le but de créer un secteur des ressources solide et responsable qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada et qui soutient notre objectif de devenir un chef de file de l'économie sobre en carbone au pays. »

L'honorable Caroline Wawzonek

Ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Le Yukon possède bon nombre des ressources nécessaires à la transition vers une économie sobre en carbone, et notre gouvernement est fier de le faire progresser vers un avenir vert. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec le gouvernement fédéral, les Premières nations et l'ensemble des partenaires par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources afin de bâtir un secteur des ressources responsable et durable qui tient compte de l'environnement et des générations à venir.?»

L'honorable John Streicker

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, gouvernement du Yukon

Quelques faits

Le budget de 2022 prévoit 25 millions de dollars pour lancer des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources et ainsi favoriser la collaboration avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et les parties concernées en vue d'ouvrir des possibilités de croissance économique à l'échelle régionale, d'accélérer la mise en oeuvre des priorités en matière de transformation de l'énergie et de créer des emplois durables. Ce projet de tables de concertation apparaît dans le budget sous le nom d'« initiatives stratégiques régionales ».

Les tables régionales approfondiront le travail accompli par le Conseil sur la stratégie industrielle, qui rassemble des chefs d'entreprises de secteurs clés de l'économie afin d'obtenir différentes perspectives fondées sur l'expérience et de s'entretenir avec un groupe hétérogène d'entreprises et d'intervenants de partout au pays, y compris les travailleurs et les peuples autochtones. Dans son rapport Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens , publié en 2020, le Conseil formule des recommandations visant à :

, publié en 2020, le Conseil formule des recommandations visant à : soutenir tous les secteurs des ressources naturelles pour qu'ils deviennent des innovateurs en matière de produits et des fournisseurs respectueux des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'échelle mondiale;



tirer parti des technologies propres pour accélérer les exportations et l'adoption nationale, et décarboner les principaux secteurs industriels;



inciter tous les secteurs à respecter les engagements de Paris en leur offrant une voie de décarbonation optimale sur le plan des coûts et du temps.

en leur offrant une voie de décarbonation optimale sur le plan des coûts et du temps. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada donnera des précisions au sujet du Conseil pancanadien du réseau électrique, un groupe de conseillers techniques ayant pour mandat d'éliminer les obstacles au projet d'approvisionner toutes les régions du Canada en électricité propre d'ici 2035. Le travail du Conseil s'inscrira dans le processus des tables régionales.

donnera des précisions au sujet du Conseil pancanadien du réseau électrique, un groupe de conseillers techniques ayant pour mandat d'éliminer les obstacles au projet d'approvisionner toutes les régions du en électricité propre d'ici 2035. Le travail du Conseil s'inscrira dans le processus des tables régionales. Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte est un document du gouvernement du Canada qui décrit en détail les mesures réalistes que doit prendre chaque secteur pour permettre au Canada de réaliser ses objectifs de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Document d'information : Le point concernant les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources

Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources sont un projet de collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui vise à repérer, à prioriser et à saisir les possibilités de création d'emplois durables et de croissance économique dans le secteur canadien des ressources naturelles à l'heure de la transition mondiale vers la carboneutralité.

Dans la première phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources, lancée le 1er juin 2022, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans la deuxième phase, lancée le 13 octobre, il travaille avec le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Première phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources : état d'avancement des travaux

Depuis le lancement de la première phase, le gouvernement du Canada a tenu régulièrement des discussions - à plusieurs niveaux - avec les provinces participantes, soit la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'avec des organisations et des partenaires autochtones de ces trois provinces.

Ces travaux ont permis de dégager des priorités communes, de créer des champs de travail et de franchir les premières étapes dans l'élaboration de plans d'action en vue d'harmoniser les ressources, les échéanciers et les approches réglementaires pour pouvoir saisir les possibilités qui se présentent.

Voici un aperçu des premiers progrès accomplis au cours de la première phase :

Colombie-Britannique -- Parmi les domaines prioritaires en discussion, mentionnons les minéraux critiques, la foresterie durable, les carburants propres (y compris l'hydrogène), l' électrification , le captage et le retrait du carbone ainsi que la collaboration dans le cadre des processus réglementaires. Dans la foulée du discours prononcé par le ministre Wilkinson devant la chambre de commerce du Grand Vancouver, on a commencé à travailler sur un plan d'action conjoint. La planification d'échanges trilatéraux avec les Autochtones, en cours de discussion et à prendre des mesures pour coordonner le soutien accordé aux possibilités qui s'alignent sur les priorités communes de la Colombie-Britannique et du Canada .

Manitoba -- Des discussions sont en cours pour déterminer les domaines prioritaires de la province. Dans le cadre de ces travaux, le ministre Wilkinson s'est également rendu à Winnipeg , où il a pris la parole devant la chambre de commerce et discuté avec d'importants représentants de l'industrie de la province.La planification d'échanges trilatéraux avec les Autochtones, en cours de discussion, devrait être achevée cet automne.

Terre-Neuve-et- Labrador -- Parmi les domaines prioritaires qui font actuellement l'objet de discussions, mentionnons l'électricité éolienne pour produire de l'hydrogène et l'électrification accrue de l'économie ; les minéraux critiques; ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Le ministre Wilkinson a mis ces possibilités en évidence dans le discours qu'il a prononcé le 5 juillet dernier devant la chambre de commerce de St. John 's. Le travail des tables régionales cadre bien aussi avec la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Stephenville (Terre-Neuve-et- Labrador ) en août 2022 pour créer un corridor d'approvisionnement transatlantique Canada-Allemagne pour les exportations canadiennes d'hydrogène d'ici 2025 . La planification d'échanges trilatéraux avec les Autochtones, en cours de discussion, devrait être achevée cet automne.

De plus, le gouvernement fédéral et les trois gouvernements provinciaux demeurent déterminés à travailler en étroite collaboration avec les experts concernés et les principaux intervenants, notamment des partenaires de l'industrie et des représentants du monde du travail.

Lancement de la deuxième phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources et prochaines étapes

Dans les prochains mois, des représentants du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux s'emploieront officiellement à :

obtenir l'expertise de chefs de file de l'industrie, de partenaires du monde syndical et de travailleurs;

tenir un dialogue trilatéral avec les peuples autochtones sur les priorités régionales;

élaborer des plans d'action régionaux;

soutenir des initiatives et des projets prioritaires; et

poursuivre la mobilisation et revenir sur le travail accompli jusqu'à présent.

Par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources, le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour stimuler l'économie, créer des emplois durables et réduire les émissions, d'un océan à l'autre.

