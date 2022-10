Q4 Inc. lance deux produits innovants en Europe





Q4 Inc. (TSX : QFOR) ("Q4" ou la "Société"), une plateforme de communications leader pour les marchés de capitaux, a le plaisir d'annoncer le lancement européen de Q4 Engagement Analytics et Q4 Virtual Events. Les deux produits font partie de la plateforme Q4 Capital Connecttm, qui permet aux entreprises publiques dans tous les secteurs et de toutes capitalisations boursières de lancer et mesurer sans difficulté l'impact d'une stratégie complète de relations avec les investisseurs.

Q4 Engagement Analytics regroupe les actions des investisseurs et actionnaires visitant le site Web consacré aux relations avec les investisseurs ou participant à des événements liés à ces relations organisés par Q4, transformant les données comportementales en puissants indicateurs avancés des mouvements sur les actions et des changements de propriété. Cette solution permet aux responsables des relations avec les investisseurs d'identifier les contenus qui intéressent le plus chaque investisseur, de repérer de nouveaux investisseurs dès le début de leur recherches sur la société et d'évaluer l'engagement d'investisseurs cibles entre les assemblées. Par ailleurs, ces analyses peuvent accélérer la sensibilisation de la direction à l'intérêt des activistes dans la société et montrer des preuves étayées par des données du retour sur le temps investi dans les relations avec les investisseurs. L'expansion d'Engagement Analytics en Europe marque une amélioration de la capacité de Q4 à suivre le comportement en ligne des investisseurs européens. Les prochaines versions du produit fourniront aux entreprises publiques des informations contextuelles plus approfondies sur la performance de leur contenu numérique par rapport à leurs pairs, et incluront des intégrations fluides dans les outils de flux de travaux de gestion de la relation client de Q4 afin de permettre aux clients de transformer ces informations en action.

La plateforme Q4 Virtual Events est conçue pour améliorer l'expérience des événements pour les investisseurs et proposer des événements innovants et intéressants pour communiquer les résultats des entreprises publiques. La plateforme innovante permet aux professionnels des relations avec les investisseurs de satisfaire les exigences les plus essentielles liées au fait d'être une entreprise publique : des communications avec les investisseurs cohérentes, percutantes et efficaces. Q4 Virtual Events organise aujourd'hui plus de 1 100 événements chaque trimestre pour des sociétés dans le monde entier, et bénéficie d'un soutien de premier plan dans l'industrie pour organiser des événements virtuels personnalisés et sûrs. Des fonctions améliorées comme une nouvelle personnalisation des profils des orateurs, des contenus archivés grâce au chapitrage, des champs paramétrables additionnels pour l'inscription à des événements et de meilleures capacités vidéo et audio sont prévues dans les prochains mois.

« Nous sommes très heureux de lancer Engagement Analytics et Virtual Events en Europe en vue de favoriser des interactions stratégiques, efficientes et plus efficaces à l'échelle mondiale sur l'ensemble des marchés de capitaux », a expliqué Darrell Heaps, PDG de Q4. « La technologie innovante qui propulse Engagement Analytics permet aux clients de Q4 d'être proactifs, de prendre des décisions stratégiques éclairées et de prioriser les engagements des investisseurs. Avec Virtual Events, notre priorité est de proposer une expérience fluide à nos clients, de sorte qu'ils puissent se concentrer sur la stratégie tout en développant et approfondissant les relations avec leurs investisseurs. »

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communications leader pour les marchés de capitaux, qui transforme la manière dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent des décisions pour faire connaissance, communiquer et collaborer efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés de capitaux par le biais de ses produits pour sites Internet destinés aux relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations client sur les marchés de capitaux et de ses outils d'analyse destinés aux actionnaires et aux marchés. L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 sociétés publiques dans le monde, dont bon nombre des marques les plus respectées sur la planète. Basée à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York, Londres et Copenhague. Pour en savoir plus à propos de Q4, consultez www.q4inc.com.

