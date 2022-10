Avis aux médias - Le ministre Rodriguez fera une annonce en appui aux travailleurs des arts de la scène





Le ministre Rodriguez tiendra un point de presse sur le deuxième volet du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, annoncera vendredi les noms des organismes qui recevront un appui financier dans le cadre du deuxième volet du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. Le point de presse se déroulera en collaboration avec la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec et d'autres invités du secteur des arts de la scène.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 14 octobre 2022

HEURE :

11 h 30

LIEU :

Cabaret Lion d'Or

1676, rue Ontario Est

Montréal (Québec)

