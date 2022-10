Le gouvernement du Canada appuie SOPREMA pour l'implantation d'une nouvelle usine écoresponsable à Drummondville





L'entreprise manufacturière bénéficiera d'une aide financière d'un million de dollars afin d'accélérer le virage vert et le développement durable dans les régions du Québec.

DRUMMONDVILLE, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition énergétique de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St?Onge, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable d'un million de dollars à Gestion Soprema Canada inc. (SOPREMA) dans le cadre de son projet de construction d'une usine de production de polyols recyclés.

Cet appui de DEC permettra non seulement à SOPREMA d'acquérir des équipements de production innovants, mais surtout, d'appuyer l'implantation de sa nouvelle usine dotée d'une technologie française unique au monde ; une première en Amérique du Nord. Grâce à ce procédé, l'entreprise sera en mesure de développer une nouvelle source d'approvisionnement durable en polyols recyclés lui permettant de fabriquer des produits isolants plus propres et ainsi, favoriser une économie verte.

SOPREMA est une multinationale française présente dans 90 pays et spécialisée dans la fabrication de produits d'étanchéité, d'isolation, d'insonorisation et de végétalisation pour le domaine de la construction. Son siège social nord?américain est établi à Drummondville depuis 1978.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition écologique des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les entreprises en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Pour ce faire, il mise sur des programmes et services adaptés qui accélèrent la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Ce projet de l'entreprise SOPREMA est la preuve que lutter contre les changements climatiques, ce n'est pas contradictoire avec le développement économique et la création d'emplois. En soutenant la croissance de l'entreprise, on favorise une économie plus verte et on aide à créer de bonnes jobs pour les Québécois. »

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises à développer des procédés et des produits plus environnementaux. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie SOPREMA pour ce projet qui lui permettra de réduire son empreinte écologique tout en augmentant sa compétitivité. Félicitations à toute l'équipe de SOPREMA pour ce virage vert dont les efforts contribuent à la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Vous êtes un exemple à suivre! »

L'honorable Pascale St?Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le Groupe SOPREMA s'est engagé dans une stratégie de durabilité exigeante visant à préserver les ressources et à réduire les émissions carbonées, notamment par le remplacement progressif des matières premières d'origine fossile par des matériaux renouvelables ou recyclés. Notre projet d'usine est en parfaite adéquation avec cette vision puisque la production de polyols recyclés permettra d'économiser plusieurs tonnes d'équivalent CO 2 par an. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de DEC pour la réalisation de ce projet. »

Richard Voyer, vice?président exécutif et chef de la direction, SOPREMA Amérique du Nord

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada.

Le discours du Trône de 2021 confirme que la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique sont des priorités du gouvernement du Canada.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

