La Fondation Ingenium accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La Fondation Ingenium est heureuse d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration à la suite de l'assemblée générale annuelle de 2022. Adam Miron et Jessica Strauss se joignent à notre équipe multidisciplinaire composée de Canadiens qui apportent une grande expérience dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la philanthropie dans le cadre de leurs fonctions de gouvernance pour la Fondation Ingenium.

Les nouveaux membres du conseil d'administration rejoindront Angela Bishop, Christine Gervais (vice-présidente), Gilles LeVasseur (président) et Reyhaneh Sayfi au conseil d'administration de la Fondation Ingenium. Ensemble, ils poursuivront l'important travail de la Fondation en matière de promotion des principes d'ingéniosité, d'accessibilité, d'inclusion et de durabilité, et mettront de l'avant sa mission consistant à habiliter les éducateurs scientifiques, les militants et les futurs innovateurs du Canada.

La Fondation Ingenium est ravie d'accueillir Jessica et Adam au sein de son conseil d'administration et de pouvoir bénéficier de leur expertise et de leurs connaissances afin de renforcer la mission d'Ingenium. La Fondation Ingenium célèbre la riche histoire de découvertes scientifiques de notre pays et soutient les trois musées d'Ingenium : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, ainsi que le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Jessica Strauss - MBA, M. Sc. en Finance (OTTAWA, ON)

Jessica Strauss possède une expérience et une expertise en matière d'économie comportementale, de réflexion sur le risque et de méthodes de prévision. Dans le cadre de ses fonctions actuelles à titre de gestionnaire au sein de la Division de la résilience et de l'intégration économique de Sécurité publique Canada, Jessica se concentre principalement sur le financement anticipé des catastrophes. Jessica a obtenu son MBA à la Yale School of Management et est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Cornell, ainsi que d'une maîtrise en finances de l'université de New York.

Adam Miron, J.D. hon. (OTTAWA, ON)

Adam Miron, titulaire d'un doctorat honorifique en droit, est un entrepreneur, un auteur à succès, un entrepreneur en résidence au sein d'une université et un conseiller d'entreprise qui se consacre à l'innovation et au mentorat. Il a fondé plus de 15 entreprises, dont iPolitics, un journal numérique national, qui a été vendu au Toronto Star en 2018. Il a également cofondé une entreprise de cannabis, HEXO, qui rapporte maintenant plusieurs milliards de dollars.

À propos de la Fondation Ingenium

La Fondation Ingenium est un organisme de bienfaisance national qui recueille des fonds pour Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada. Elle travaille en étroite collaboration avec des donateurs et des organisations philanthropiques afin de garantir le plus haut niveau d'accès aux musées, aux expositions, aux collections et aux programmes nationaux d'Ingenium. Ceux qui nous appuient sont passionnés par la science et croient que la compréhension de la science et les innovateurs prolifiques sont essentiels au bonheur, au bien-être et à la prospérité de la population canadienne.

