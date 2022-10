Décès d'un travailleur de Terramar inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un chauffeur-livreur de l'entreprise Terramar inc., le 16 février 2022, dans l'arrondissement d'Anjou, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Au moment de l'accident, le chauffeur-livreur se trouvait chez un client pour effectuer la livraison de dalles de quartz à l'aide du camion de l'entreprise équipé d'un support de dalles en « A » (A frame). Pour libérer les dalles, le chauffeur-livreur est monté sur la plateforme du camion de livraison. Une fois les dalles libérées de leurs ancrages, le vent a fait basculer celles-ci. Puisque le chauffeur-livreur était dans la trajectoire de chute des dalles à ce moment, il a été éjecté de la plateforme et s'est retrouvé couché au sol. Les dalles ont ensuite poursuivi leur mouvement et l'ont écrasé sur le sol. Les secours ont été appelés sur les lieux et le chauffeur-livreur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Les dalles de quartz ont basculé de leur support sous l'effet combiné du vent et de la pente du terrain, ont éjecté le travailleur de la plateforme du camion et l'ont écrasé au sol.

La méthode de travail utilisée par le travailleur pour le désarrimage des dalles de quartz de leur support l'a positionné dans la trajectoire de chute des dalles alors qu'elles étaient libres de mouvement.

Le jour même de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur Terramar inc. la livraison de dalles avec le camion de l'entreprise équipé d'un support de dalles en « A ». De plus, la CNESST a exigé de l'employeur qu'il élabore une méthode de travail sécuritaire pour le chargement et le déchargement des dalles, qui prend en compte les conditions météorologiques et de terrain. L'employeur doit également s'assurer que les travailleurs ne se retrouvent jamais dans la trajectoire de chute des dalles lorsqu'elles ne sont pas retenues. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de la livraison et de la manipulation des dalles, des mesures doivent être prises, notamment :

enseigner des méthodes de travail sécuritaires et utiliser des équipements appropriés pour éviter le basculement des dalles;

s'assurer que des travailleurs ne se retrouvent jamais dans la trajectoire de chute des dalles lorsque celles-ci sont libres de basculer;

éviter de charger ou de décharger une remorque lors de grands vents et sous d'autres conditions météorologiques défavorables;

s'assurer que la plateforme du camion est à l'horizontale.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un accident similaire se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin que leurs membres en soient informés :

les associations sectorielles paritaires;

les gestionnaires de mutuelles de prévention;

l'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec;

les entreprises enregistrées dans l'unité de classification Fabrication de produits en pierre de taille.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004347.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3rMy3PJ

Animation (libre de droits) | Source : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004347.mp4

Pour plus d'informations sur la prévention des accidents du travail : Prévention et sécurité | CNESST

