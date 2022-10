Subway(MD) Canada lance les tout nouveaux Bols de riz signature et présente son dernier athlète partenaire, la recrue de l'année de la NBA, Scottie Barnes





Les Bols de riz signature de SubwayMD Canada contiennent un mélange de riz brun, rouge et sauvage et sont offerts en quatre des saveurs préférées des fans - Plus : Scottie Barnes imagine le concept «?Bolway?»

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Nouvelle fa-bol-euse! SubwayMD Canada annonce le lancement de ses articles de menu les plus novateurs à ce jour : les Bols de riz signature. Cette annonce est la prochaine étape du célèbre rafraichissement "Y'a du nouveau, Mangez frais"tm et est soutenue par la collaboration avec l'ailier Scottie Barnes, recrue de l'année de la NBA 2021-2022 et joueur des Raptors de Toronto.

Voici les Bols de riz signature !

La dernière nouveauté tant attendue du menu de Subway Canada - la plus révolutionnaire à ce jour - est maintenant arrivée ! Les Bols de riz signature combinent des légumes fraîchement coupés, des sauces relevées et savoureuses et des grains nourrissants. Les quatre tout nouveaux Bols de riz signature sont les suivants :

Poulet teriyaki aux oignons doux : avec son délicieux poulet grillé et sa sauce teriyaki aux oignons doux

Poulet croustillant, bacon et ranch au poivre : rempli de poulet croustillant, de bacon fumé à l'érable et de sauce Ranch au poivre crémeuse

Végé déesse verte : rehaussé de la délicieuse sauce acidulée Déesse verte

Steak sud-ouest et avocat : fait de steak provenant de boeuf canadien assaisonné, de purée d'avocat et de sauce sud-ouest

«?Nous sommes passés maîtres dans l'art des sandwiches personnalisables et avons introduit les wraps et les pains plats. Notre prochain défi consistait à perfectionner un nouveau format - les Bols de riz signature - pour offrir aux Canadiennes et Canadiens une autre façon de profiter de nos saveurs tant aimées, a déclaré le chef John Botelho, directeur culinaire chez Subway Canada. Nous nous sommes engagés à offrir aux Canadiennes et Canadiens quelque chose, qu'ils n'avaient jamais vus chez Subway.?»

Subway Canada a été à l'écoute des Canadiennes et Canadiens lors de la conception des Bols de riz signature fort a été de constater qu'ils étaient à la recherche d'options de repas riches en nutriments, en ingrédients goûteux, le tout dans un format pratique. Le chef John et son équipe ont fait l'essai de divers types de riz; au final, c'est un mélange de riz brun, rouge et sauvage qui a été choisi. Grâce aux ingrédients de qualité de ce méli-mélo, vous êtes rassasié et revigoré.

Le pouvoir d'une vedette le long du court

Scottie Barnes est le tout dernier athlète à se joindre à la formation d'ambassadeurs étoiles de Subway Canada. La recrue de l'année de la NBA et fier ailier des Raptors de Toronto, Scottie Barnes est reconnu pour son énergie débordante, sa personnalité pétillante et son engagement envers un mode de vie sain et actif - des qualités qui en font un joueur aimé.

«?Mon sandwich préféré, mais dans un Bol de riz? Non, mais qu'y a-t-il de mieux que ça? Affirme Barnes. Les aliments que je mange jouent un rôle énorme dans ma capacité à rester compétitif, et les nouveaux Bols de riz signature de Subway Canada sont une option extraordinaire pour tous ceux qui cherchent un repas rapide et délicieux ». Barnes présentera les Bols de riz signature aux Canadiennes et Canadiens en continu tout au long de l'automne, dans des publicités télévisées et des promotions sur les réseaux sociaux.

Scottie dit... Bolway?

Dans l'une des publicités à venir, qui mettra en lumière Scottie Barnes en pleine présentation des tout nouveaux Bols de riz; on y verra l'athlète imaginer une toute nouvelle facette de Subway, inspirée par les aliments nouvellement ajoutés au menu. Dans cette publicité, Scottie appelle avec enthousiasme cette nouvelle facette «?Bolway?».

Le concept imaginatif de «?Bolway?» de Barnes prendra vie sous forme d'événement éphémère épique pour les consommateurs (appelé «?Bolway?») au SPACE on King (300, rue King Est, Toronto [Ontario] M5A 1K4) de 17 h à 21 h, HE, le jeudi 27 octobre. L'événement comprendra des dégustations de Bols de riz signature, des jeux, des possibilités de séance photo et peut-être la chance de le rencontrer en personne ! De plus, la marque lancera une série limitée de produits dérivés inspirés de Bowlway.

Le partenariat de Scottie Barnes avec la marque s'inscrit dans la foulée de l'annonce qu'a faite Subway Canada de ses collaborations de plusieurs années avec la National Basketball Association (NBA) au Canada et les Raptors de Toronto.

La suite du parcours du rafraîchissement «?Y'a du nouveau. Mangez frais?»

«?Comme les attentes de nos clients en matière de saveurs dynamiques, de nouveaux formats et d'expériences uniques continuent d'évoluer, nous cherchons toujours à les dépasser, explique Doug Fry, directeur général de Subway Canada. Les Bols de riz signature y parviennent haut la main : dans le cadre du parcours de notre rafraîchissement "Y'a du nouveau. Mangez frais", nous diversifions les articles favoris des fans sur notre menu, en mettant en jeu de la fraîcheur et de l'originalité dans notre gamme de produits grâce à nos quatre nouveaux Bols de riz signature. »

