Combined Assurances marque le 100e anniversaire avec un rafraîchissement de marque





CHICAGO, 13 oct. 2022 /CNW/ - La Compagnie d'assurance Combined d'Amérique, une compagnie de Chubb et un fournisseur principal nord-américain en assurance complémentaire vendue aux employeurs, sur le lieu de travail, et directement aux personnes, lance une nouvelle image de marque qui reflète l'héritage durable de la compagnie tout en positionnant son avenir avec une mise à jour moderne. L'annonce arrive à un moment passionnant, tandis que la compagnie se prépare à célébrer son 100e anniversaire en affaires.

Image de marque mise à jour

Le nouveau logo de Combined est simplifié, plus audacieux et plus brillant. L'ajout du symbole d'infini est un véhicule évoquant la force, la continuité et le potentiel illimité, tandis que l'appui de la compagnie par la société mère - le leader en assurance mondiale Chubb - est plus clair.

« Tandis que nous commençons notre deuxième siècle en affaires, le rafraîchissement de l'identité de marque de Combined est approprié puisqu'il représente notre passé, notre présent et notre futur », a déclaré Chad Wells, Vice-président principal du marketing et des communications de Combined. « Notre nouvelle expression de la marque reflète la longévité de Combined tout en faisant une déclaration concernant notre nouveau siècle à venir. Nous sommes enthousiastes et inspirés à servir nos clients et nos partenaires courtiers avec des solutions innovantes afin de répondre aux besoins d'un marché en évolution. »

Célébrer 100 ans de succès

Combined Assurances a été fondée à Chicago le 13 nov. 1922 par le légendaire W. Clement Stone. Il avait 20 ans et a investi 100 $ économisés dans cette nouvelle entreprise. M. Stone est devenu réputé pour son sens des affaires, sa générosité philanthropique et sa paternité de livres sur le pouvoir de la pensée positive.

« À l'approche de notre anniversaire, nous honorons nos valeurs durables et notre mission fondamentale d'aider les personnes et les familles en période de besoin, tout en regardant vers l'avenir », a déclaré Rich Williams, président de Combined Insurance. « Nous sommes engagés à fournir des solutions d'assurance innovantes de valeur et à garder le client au centre de tout ce que nous faisons. »

La compagnie a commencé à exercer des activités au Canada en 1956. Pour plus d'informations sur l'anniversaire centenaire de Combined Assurances, y compris son histoire, ses valeurs et ses plans futurs, veuillez visiter une page spéciale du 100e anniversaire sur le site Web de la compagnie.

Au sujet de Combined Assurances

La Compagnie d'assurance Combined d'Amérique est une société de Chubb et un fournisseur de premier plan de produits d'assurance complémentaire accident, maladie, invalidité et d'assurance vie aux États-Unis* et au Canada. Notre siège social est à Chicago et tout en cultivant une tradition de près de 100 ans de succès, nous nous engageons à rendre le monde de l'assurance complémentaire facile à comprendre. La compagnie a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et la note de solidité financière A + (supérieure) de A.M. Best. Selon VIQTORY, nous sommes le premier employeur Military Friendly® en 2022 (catégorie de revenus supérieure à 1 milliard de dollars), marquant la onzième année consécutive où Combined figure sur la liste des 10 premiers employeurs. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.combined.ca.

* À New York, les produits sont souscrits par Combined Life Insurance Company of New York (Latham, NY).

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurances IARD cotée en bourse du monde entier. Présente dans 54 pays et territoires, Chubb offre des assurances de dommages personnelles et commerciales, des assurances accident ou de soins de santé complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société spécialisée en souscription, nous évaluons, encourons et gérons les risques avec discernement et rigueur, en plus de traiter et de rembourser nos réclamations d'une manière équitable et rapide. Chubb se distingue également grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est une composante de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York et Londres, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie plus de 34 000 personnes aux quatre coins du globe. Pour obtenir plus d'informations, visitez le : www.chubb.com.

La Compagnie d'assurance Chubb du Canada a des bureaux à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver, et offre ses couvertures et services à travers des courtiers d'assurance autorisés partout au Canada. Pour plus d'informations, visitez : chubb.com/ca.

