GATORADE® ÉTABLIT UN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DES JOUEUSES DE HOCKEY PROFESSIONNEL POUR LA SAISON À VENIR





Gatorade® se prépare à alimenter des athlètes de classe mondiale en poursuivant sa stratégie visant l'évolution et la diversification de ses partenariats.

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Gatorade® Canada, le chef de file des boissons pour sportifs, annonce la conclusion une nouvelle entente de partenariat avec l'Association des joueuses de hockey professionnel pour la saison 2022-2023 à venir, qui commencera par la tournée Dream Gap de SecretMD le 14 octobre à Montréal. Ce partenariat est un appui supplémentaire à la mission de Gatorade qui consiste à investir dans les domaines qui renforcent la culture sportive, à développer ses partenariats et à éliminer les obstacles entre les athlètes et la pratique de leur sport.

Gatorade soutiendra PWHPA tout au long de la tournée Dream Gap de SecretMD, auquel participeront les étoiles Marie Philip-Poulin, Sarah Nurse, Hilary Knight et Kendall Coyne Schofield, ainsi que 43 Olympiennes et plus de 75 joueuses de niveau national ou s'étant démarqué au niveau collégial. Le partenariat vise à améliorer la résilience et la force des joueuses et à renforcer l'engagement envers le hockey féminin.

Gatorade est un produit scientifiquement formulé pour tirer parti de 55 ans de recherche en science de l'activité physique et de la nutrition sportive pour soutenir la performance athlétique. Les membres de l'Association des joueuses de hockey professionnel seront soutenues l'aide de tests de sueur et de ressources en matière de nutrition fournis par les experts de renommée mondiale de l'institut des sciences du sport de Gatorade (Gatorade Sports Science Institute). De plus, Gatorade Canada renforcera la valeur des efforts communautaires auprès des filles et des femmes qui jouent au hockey en mettant en place des cliniques de sport à tous les arrêts de la tournée Dream Gap de SecretMD. Le partenariat inclut aussi des collaborations avec des produits, de la création de contenu et du soutien dans les médias sociaux et les relations publiques.

« Les boissons pour sportifs Gatorade ont été créées avec pour seul objectif d'alimenter la performance athlétique dans une multitude de sports. La mission de Gatorade Canada est d'alimenter plus d'athlètes canadiens, et ainsi d'atteindre une cohorte d'athlètes plus diversifiée et pratiquant de plus nombreux sports pour aider les athlètes à exceller », a déclaré Lourdes Seminario, directrice principale du marketing, Gatorade. « L'association des joueuses de hockey professionnel fait la promotion de certaines des meilleures joueuses de hockey professionnel du monde, et nous ne pourrions pas être plus fières de ce partenariat avec une organisation qui a lutté pour investir dans le hockey féminin et dans une ligue qui favorise le jeu compétitif. »

« Puisque nous cherchons continuellement des moyens de faire connaître les joueuses de hockey talentueuses, nous sommes ravies de ce partenariat avec le chef de file des carburants pour sportifs », a dit Jayna Hefford, consultante opérationnelle pour l'Association des joueuses de hockey professionnel. « La mission de Gatorade, aider les athlètes à exceller dans leur sport, est une motivation supplémentaire pour nos athlètes de classe mondiale qui se préparent pour notre plus grosse saison, où la concurrence sera plus féroce que jamais. »

La tournée Dream Gap de SecretMD fera des arrêts dans plusieurs villes nord-américaines pendant une série de fins de semaines, qui culmineront par un week-end de championnat en mars 2023 où seront couronnées les gagnantes de la coupe SecretMD. Les athlètes de l'Association des joueuses de hockey professionnel continueront à s'entraîner en groupes dans une des cinq régions au programme (Boston, Calgary, Minnesota, Montréal et Toronto), en vue des matchs compétitifs qu'elles mèneront avec leurs coéquipières provenant de ces emplacements.

Gatorade Canada continue à bâtir le répertoire d'athlètes et de partenariats le plus diversifié et influent qui soit en devisant une nouvelle stratégie et en travaillant à représenter tous les athlètes. Restez au courant des développements de cette collaboration en suivant @GatoradeCanada et la @PWHPA.

À propos de PepsiCo Canada

PepsiCo Canada est la plus grande entreprise d'aliments et de boissons au pays. Elle emploie plus de 11 000 Canadiens et Canadiennes et exploite plus de 384 établissements de production et de distribution partout au pays. Les activités de PepsiCo au Canada s'articulent autour de deux unités d'affaires : PepsiCo Canada Breuvages et PepsiCo Canada Aliments. PepsiCo Canada Breuvages comprend des marques comme Pepsi, Gatorade, Tropicana et Aquafina, alors que PepsiCo Canada Aliments est composée de Frito Lay Canada, qui comprend des marques comme Lay's, Doritos et Tostitos, et de Quaker, qui comprend des marques comme Quaker Chewy, Life et Croque Nature. Pour sa part, PepsiCo Canada fait partie de la grande famille mondiale de PepsiCo, Inc. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.ca.

À propos de l'Association des joueuses de hockey professionnel

La mission de l'Association des joueuses de hockey professionnel consiste à promouvoir, à faire progresser et à soutenir une ligue professionnelle viable de hockey sur glace féminin en Amérique du Nord, qui présente le meilleur hockey sur glace professionnel féminin au monde. L'organisation vise à fournir une voix unie aux joueuses qui plaident pour la création d'une ligue professionnelle durable. L'Association accomplit sa mission en coordonnant les besoins en formation et les occasions de programmation, ainsi qu'en collaborant avec des organisations aux vues similaires pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes et les générations futures. Pour en savoir plus sur l'Association et la tournée Dream Gap de SecretMD, visitez le site pwhpa.com (en anglais).

