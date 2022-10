Le Forum économique mondial reconnaît l'usine d'Arçelik à Ulmi comme une "usine phare" du développement durable





L'usine de lave-linge d'Arçelik à Ulmi, en Roumanie, classée parmi les plus avancées au monde sur le plan de la durabilité environnementale.

ISTANBUL, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik, le fabricant mondial d'appareils électroménagers et filiale de Koç Holding, le plus grand conglomérat industriel de Turquie, a annoncé aujourd'hui que son usine d'Ulmi, en Roumanie, a reçu le statut de Sustainability Lighthouse du Forum économique mondial (WEF), en reconnaissance des mesures efficaces en matière de performances énergétiques appliquées sur le site. Cela fait suite au statut existant d'Arçelik en tant que Global Lighthouse accordé par le WEF à son usine d'Ulmi en 2019 et à celle d'Eski?ehir en 2021 pour l'adoption réussie des technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) afin d'améliorer la productivité et les performances.

Le Global Lighthouse Network (GLN) du Forum économique mondial cherche à promouvoir les technologies 4IR pour transformer les installations de production, les chaînes de valeur et les modèles commerciaux. En 2021, le GLN a introduit Sustainability Lighthouse comme nouvelle désignation pour reconnaître les fabricants qui appliquent des transformations 4IR innovantes pour stimuler la productivité tout en préservant l'environnement.

L'usine de lave-linge d'Arçelik montre la voie en matière de fabrication efficace et durable et utilise des technologies de pointe pour une meilleure efficacité énergétique et hydrique. L'usine d'Ulmi est désormais désignée comme l'un des dix sites phares de la durabilité du réseau mondial des usines phares.

Le PDG d'Arçelik, Hakan Bulgurlu, a commenté cet honneur en déclarant : « Nous sommes fiers d'être reconnus comme un pionnier de la durabilité par le Forum économique mondial. C'est le reflet de notre profond engagement envers la protection de l'environnementdans toute notre organisation. »

« Nous avons des objectifs environnementaux ambitieux et nous pensons que l'innovation est essentielle pour les atteindre. Nous visons à atteindre zéro émission nette pour l'ensemble de nos opérations d'ici 2050 grâce à des investissements verts dans les énergies renouvelables, ainsi qu'à l'efficacité énergétique des produits et de la production. Notre usine d'Ulmi fait office de laboratoire et sert d'exemple à l'ensemble de l'écosystème Arçelik. Nous avons entrepris de construire non seulement un site industriel 4.0 efficace en termes de production, mais aussi une unité qui reflète notre engagement à contribuer à un avenir meilleur. Et cette consécration est bien méritée, grâce à des investissements dans des technologies de pointe et des applications de production verte. Je suis fier de tous mes collègues qui ont travaillé dur et avec dynamisme pour y parvenir. »

En tant que leader mondial en matière de développement durable, l'usine de lave-linge Arçelik à Ulmi se distingue par les réalisations suivantes :

L'usine est la première et la seule unité de production de Roumanie à détenir la certification LEED Platinum.

L'usine utilise 100 % d'électricité verte. Elle dispose de systèmes d'énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement, tels que des panneaux solaires (PV) sur le toit (930 kWp) et de l'énergie solaire concentrée (700 kWth) et prévoit d'augmenter le rendement des panneaux solaires de 160 % d'ici le premier semestre 2023.

Un modèle de « jumeau numérique » de l'usine règle automatiquement l'éclairage et optimise les systèmes de refroidissement et de chauffage. Le système de gestion du bâtiment utilise un algorithme qui exploite environ 15 000 points de données en temps réel provenant de plus de 650 dispositifs et capteurs de mesure de l'énergie.

Le système d'éclairage utilise 62,9 % d'électricité en moins qu'un système non automatisé, et le besoin de chaudières à gaz naturel est réduit de 34,5 % pour la préparation de l'eau chaude domestique.

En raison du niveau élevé de stress hydrique où l'usine est située, une station d'épuration avancée a été mise en place, traitant 100 % des eaux usées domestiques et industrielles, et recyclant et réutilisant 68 % de son prélèvement d'eau.

Tous ces efforts ont permis de réaliser une économie d'énergie de 17 % par produit, une réduction de 25 % du prélèvement d'eau par produit et une réduction de 22 % des émissions de GES des scopes 1 et 2 par produit en production en un an, conformément aux objectifs de l'entreprise.

Depuis sa mise en service, l'usine a évité l'émission de 684 tonnes de CO2.

À propos d'Arçelik

Avec 45 000 employés à travers le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des filiales dans 53 pays, 30 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Arçelik, qui figure parmi les trois plus grandes entreprises de produits blancs en Europe selon le classement des parts de marché en volume, a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 29 centres et bureaux de R&D et de design d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 300 chercheurs et détiennent à ce jour jusqu'à 3 000 demandes internationales de brevets déposées. En 2021, Arçelik a obtenu pour la 3e année consécutive (sur la base des résultats datant de novembre 2021) le meilleur score dans la catégorie DHP Household Durables du Dow Jones Sustainability Index du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Évaluation mondiale de la durabilité des entreprises). Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonation pour atteindre zéro émission, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de Sa Majesté le roi Charles III. La vision d'Arçelik est « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ». www.arcelikglobal.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918193/Arcelik_Plant.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918194/Arcelik_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1918206/Arcelik_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 08:51 et diffusé par :