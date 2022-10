/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire parlementaire Darren Fisher annoncera un investissement dans un réseau pour l'énergie propre et l'équité/





OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth--Cole Harbour, Darren Fisher, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce de financement pour l'énergie propre à la Clean Foundation, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, en compagnie de Shannon Harding, directrice de l'Éducation et de la mobilisation de la Fondation.

Un point de presse suivra.

Date : 13 octobre 2022 Heure : 14 h (HA) Lieu : 90, promenade Alderney

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

B2Y 1H8

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 08:37 et diffusé par :