Syntax participera à l'Oracle CloudWorld 2022 en tant que sponsor Argent





Syntax, un des principaux fournisseurs d'applications critiques multicloud, et membre d'Oracle PartnerNetwork (OPN), annonce aujourd'hui qu'il sponsorisera Oracle CloudWorld à Las Vegas du 17 au 20 octobre 2022. Après une interruption de deux ans, cet événement est de retour et offrira l'occasion parfaite pour rencontrer les experts de Syntax et les clients et partenaires Oracle pour partager des perspectives sur les innovations, le développement des compétences, les infrastructures nuagiques et les solutions d'application.

"Avec une croissance des services nuagiques qui ne montre aucun signe de ralentissement, notre objectif chez Oracle CloudWorld est d'aider à alimenter la prochaine vague d'innovations en permettant aux clients et aux partenaires de trouver des solutions de prochaine génération pour leurs besoins commerciaux spécifiques", déclare Kevin Dattolico, PDG, Syntax Americas.

Les participants pourront suivre des démonstrations de produit par les experts d'Oracle, des formations et certifications, et des discussions sur les innovations du cloud au côté de dirigeants sectoriels. Syntax dirigera une table ronde sur la "Modernisation d'ERP sur Oracle Cloud Infrastructure" avec Amy's Kitchen et Tetra Tech, le 19 octobre de 9h40 à 10h00 PST dans l'Oracle Theater. L'équipe sera également disponible sur site pour rencontrer la communauté technologique d'Oracle.

"Bien que l'infonuagique a permis d'importantes économies et des améliorations de la performance commerciale, l'objectif de Syntax a toujours été beaucoup plus profond: l'innovation", déclare Marc Caruso, architecte en chef, Syntax. "Oracle CloudWorld nous donne l'opportunité de faire passer ce message et d'éduquer les clients sur le vaste potentiel d'innovation en faisant migrer les services TI sur le nuage."

Syntax sera présent au stand 242 dans le CloudWorld Hub. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à CloudWorld, visitez https://www.oracle.com/cloudworld/.

Pour programmer une discussion individuelle avec un de nos experts sectoriels, et pour découvrir la prochaine étape dans votre parcours nuagique, cliquez ici.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes en tant que conseiller mondial de confiance, ainsi que des services de gestion d'applications pour optimiser les applications critiques des entreprises dans le nuage. Forte de 50 ans d'expérience, avec plus de 700 clients et près de 2 000 employés dans le monde entier, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en oeuvre et la gestion des déploiements d'ERP et d'autres applications dans des environnements privés, publics et hybrides sécurisés. Syntax s'associe à SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques mondiaux pour s'assurer que les applications des clients sont transparentes, sécurisées et à la pointe de l'innovation technologique des entreprises.

Pour en savoir plus sur Syntax, rendez-vous sur www.syntax.com

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle, conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le nuage et de générer des résultats commerciaux supérieurs pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle via des canaux alignés sur leur approche de la commercialisation: Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou services conçus sur ou intégrés à Oracle Cloud; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent de la technologie Oracle Cloud; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en oeuvre, déploient et gèrent Oracle Cloud Services; et License & Hardware pour les partenaires qui construisent, entretiennent et vendent des licences logicielles ou des produits de matériel informatique Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec les partenaires OPN qui ont atteint le niveau Expertise dans une famille de produits ou un service nuagique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter: http://www.oracle.com/partnernetwork.

Marques commerciales

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 08:05 et diffusé par :