CargoM lance une veille médiatique quotidienne





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, est heureuse d'annoncer un nouveau service de veille médiatique quotidienne, INTERMODAL, qui sera lancé dès aujourd'hui.

Animée par sa vision de développement économique et de rayonnement du Grand Montréal et du Québec, CargoM offre à ses membres et partenaires cet outil maintenant essentiel à une grande majorité d'organisations. Incluant tous les modes de transport, INTERMODAL diffusera les nouvelles de la chaîne logistique et du transport de marchandises, notamment celles provenant des entreprises membres.

En raison du contexte actuel dont les enjeux comme la pénurie de main-d'oeuvre, l'économie verte et la lutte aux changements climatiques, la veille médiatique INTERMODAL comprendra également les nouvelles financières et politiques en lien avec les défis du secteur de la logistique et du transport de marchandises.

Tous les membres de CargoM recevront d'emblée INTERMODAL. Toute autre personne intéressée pourra s'inscrire gratuitement sur le site Web. Notons que les articles seront transmis dans leur version originale - soit en français, soit en anglais.

Selon son directeur général, Mathieu Charbonneau, une telle initiative témoigne du dynamisme de CargoM et de son soutien constant à l'égard de ses membres et partenaires, toujours à l'affût des actualités dans leur environnement.

« Nous sommes heureux d'offrir ce nouveau service qui permet à CargoM de se positionner comme un acteur essentiel et un vecteur d'information clé dans notre secteur. À l'ère où le savoir, la connaissance et l'expertise donnent une longueur d'avance, nous sommes convaincus que cet outil apportera une valeur ajoutée à tous nos membres. » Martin Imbleau, pre?sident-directeur ge?ne?ral de l'Administration portuaire de Montréal et président du conseil d'administration de CargoM

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :