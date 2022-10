Imaweb annonce la nomination de sa nouvelle Chief Product Officer





LYON, France, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Imaweb, leader des solutions logicielles pour l'industrie automobile en Europe continentale, annonce aujourd'hui la nomination d'Hélène Lanssens au poste de Chief Product Officer. Cette nomination s'inscrit dans la lignée des récentes décisions du groupe, avec notamment un développement de son catalogue de services par l'acquisition récente de trois autres sociétés (FordonsData, Midrange Solutions et Services et Custeed) ainsi que deux nominations importantes annoncées en avril dernier.

Ainsi, Hélène Lanssens rejoint Imaweb en tant que Chief Product Officer. A ce titre, elle a la charge de la stratégie produits: redéfinir et aligner la stratégie Produit, en lien avec la stratégie d'Imaweb et les besoins des clients, ainsi que la gestion de l'équipe produit Imaweb. Elle est responsable de la roadmap produit et définit les priorités d'investissements. Son objectif est d'augmenter la valeur ajoutée des produits pour appuyer la croissance des clients et d'Imaweb, tout en harmonisant le portfolio de produits.

Hélène Lanssens dispose d'une expérience d'une vingtaine d'années dans le secteur automobile (OEMs, concessionnaires, leasing, réparateurs après-vente), ce qui lui confère une profonde connaissance du secteur et des défis liés à la transformation digitale des clients. Après des études à l'ISC Paris, elle rejoint le groupe Volkswagen France en tant que formatrice du réseau de concessionnaires sur les nouveaux modèles, puis JATO Dynamics (solutions et services de veille stratégique pour le secteur automobile) auprès des marques, concessionnaires et entreprise de leasing jusqu'en 2016. Elle intègre ensuite Solera, Inc. (logiciels de gestion du cycle de vie des véhicules) où elle développe la stratégie produits de la marque pour la gestion de la plateforme sinistre, connectant les réparateurs, les experts et les assureurs. En six ans, Hélène a évolué jusqu'à devenir VP Product Manager, et acquis une solide expérience de Product Management de solutions SaaS pour l'automobile, vente et après-vente.

« La transformation produit chez Imaweb est en pleine ébullition ; nous connectons nos solutions pour pouvoir accélérer la valeur ajoutée à nos clients, qui eux-mêmes ont besoin d'une digitalisation plus avancée, sur tout le parcours client » explique Hélène Lanssens, Chief Product Officer chez Imaweb.

Cette nomination pose une nouvelle pierre à l'édifice de la croissance du groupe Imaweb. Ce dernier a des ambitions claires et ne cesse d'accroitre ses parts de marché à l'international. La direction d'Imaweb, récemment consolidée, se réjouit de l'arrivée d'Hélène Lanssens et poursuit plus que jamais ses efforts de développement.

À propos d'Imaweb

Imaweb est un des leaders dans le développement de solutions CRM et DMS dans le secteur automobile européen. La société est le produit de la fusion, en 2019, d'Imaweb, une société espagnole spécialisée dans le développement de solutions globales de gestion clientèle pour la vente, le marketing et le service après-vente, et de DATAFIRST-I'Car Systems, une société française de développement de logiciels pour les constructeurs automobiles, les groupes de distribution et les concessionnaires.

Pour plus d'informations : https://www.imaweb.com/

