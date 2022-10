Portes ouvertes de l'UQAM le 22 octobre : un univers de possibilités





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Toutes celles et ceux qui rêvent d'entamer des études universitaires, qui réfléchissent à un changement de carrière ou encore qui désirent acquérir de nouveaux savoirs sont invités aux Portes ouvertes hybrides de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) le 22 octobre prochain. C'est une occasion incontournable pour venir découvrir plus de 300 programmes d'études aux trois cycles d'études, de rencontrer des membres du corps enseignant et du personnel et de faire une virée urbaine dans une université au centre de Montréal.

Les activités en ligne se dérouleront de 9 h à 12 h alors que celles en présentiel se tiendront de 12 h à 16 h principalement au campus central de l'UQAM et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Programmation

Les Portes ouvertes sur campus effectuent un retour en force avec une programmation variée. Plusieurs activités sont au menu dont quatre conférences phares :

« Étudier en relation d'aide : plusieurs programmes à l'UQAM pour aider les autres » : cette conférence animée par Emmanuelle Desrosiers , conseillère d'orientation et gestionnaire de la Clinique Carrière de l'UQAM, est offerte conjointement par les facultés de communication, des sciences de l'éducation et des sciences humaines. Celle-ci permettra aux personnes participantes de guider leur choix de programme d'études dans ce domaine (communication humaine et organisationnelle, développement de carrière, intervention éducative, psychologie, sexologie, travail social, etc.).

cette conférence animée par , conseillère d'orientation et gestionnaire de la Clinique Carrière de l'UQAM, est offerte conjointement par les facultés de communication, des sciences de l'éducation et des sciences humaines. Celle-ci permettra aux personnes participantes de guider leur choix de programme d'études dans ce domaine (communication humaine et organisationnelle, développement de carrière, intervention éducative, psychologie, sexologie, travail social, etc.). « Étudier en enseignement : quel programme choisir ? » : la pénurie de personnel en éducation est de plus en plus criante. L'UQAM forme à elle seule le quart des personnes enseignantes au Québec. Cette conférence permettra de présenter les attraits et particularités de chacun des programmes qui mènent au brevet d'enseignement.

la pénurie de personnel en éducation est de plus en plus criante. L'UQAM forme à elle seule le quart des personnes enseignantes au Québec. Cette conférence permettra de présenter les attraits et particularités de chacun des programmes qui mènent au brevet d'enseignement. « Mieux comprendre les élections mi-mandat aux États-Unis » : des étudiantes et des étudiants de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques présenteront une conférence portant sur les élections de mi-mandat aux États-Unis qui auront lieu le 8 novembre 2022. Cet événement est une belle occasion de découvrir toute la richesse des programmes en science politique et droit.

: des étudiantes et des étudiants de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques présenteront une conférence portant sur les élections de mi-mandat aux États-Unis qui auront lieu le 8 novembre événement est une belle occasion de découvrir toute la richesse des programmes en science politique et droit. « Études littéraires : rencontre avec Daphné B. et Nicholas Dawson » : Daphné B., autrice, traductrice littéraire et diplômée de la maîtrise en création littéraire, et Nicholas Dawson , écrivain, chercheur, éditeur et diplômé du doctorat en études et pratiques des arts, discuteront de leurs parcours étudiant et professionnel respectifs. À quoi s'apparentent les études littéraires? Quels sont les débouchés dans le domaine de la littérature au Québec? L'événement prendra la forme d'une conférence-discussion où il sera question de littérature, de création, de recherche, d'enseignement, de traduction, du monde de l'édition et du travail de chroniqueur ou chroniqueuse.

Des rencontres express avec des étudiantes et des étudiants de certains programmes d'études ainsi que des café-causeries sont prévus afin de permettre davantage d'échanges informels. Kiosques, visites guidées, conférences et démonstrations ponctueront également la journée.

Programmation complète

Nouveaux programmes

Au centre des enjeux sociaux en constante évolution, l'UQAM adapte son offre de formation pour mieux répondre aux besoins des collectivités. L'École des sciences de la gestion a mis sur pied 22 nouveaux microprogrammes dans quatre secteurs distincts : milieux de vie durables, entrepreneuriat transformateur, environnements de travail humains, intelligence en affaires et création de valeur.

De nombreux programmes courts ont aussi été créés dans différents domaines : médias sociaux et organisation, communication stratégique des organisations, diversité culturelle et religieuse au Québec, français universitaire et professionnel, statistique et science des données, gouvernance et contrôle de risques.

Inscription et renseignements

Les participantes et participants sont invités à s'inscrire en ligne afin de personnaliser leur parcours lors des Portes ouvertes.

Pour plus d'information, consultez le site des Portes ouvertes.

L'UQAM, au centre de tout

À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur. On le crée. Au coeur de la ville et de la société, partie prenante de l'évolution de Montréal et du Québec, l'UQAM met à contribution l'expertise de son corps enseignant et de sa communauté pour agir face aux grands enjeux de notre monde. Quand on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible.

