DAVIDsTEA accélère son expansion dans le secteur de la vente en gros





MONTRÉAL, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (Nasdaq : DTEA) («?Les Thés DAVIDsTEA?» ou la «?Société?»), l'un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui qu'ils mettaient en oeuvre une stratégie de vente en gros accélérée, reposant notamment sur une présence accrue de son concept de vente au détail de type « magasin-en-magasin » et l'introduction d'un nouveau format de sachets de thé entièrement compostables et emballés individuellement.

Depuis son entrée sur le marché de la vente en gros il y a quatre ans, Les Thés DAVIDsTEA a progressivement accru sa présence dans les épiceries, les pharmacies et les magasins à grande surface, pour atteindre plus de 3 800 portes au Canada, y compris plus de 250 configurations de type « magasin-en-magasin ». L'année dernière, la Société a lancé son concept novateur de vente au détail de type « magasin-en-magasin » chez Rexall. Depuis, elle a ajouté London Drugs et Neighbourly à ce nombre croissant de portes, tout en présentant un assortiment élargi de thés. Par conséquent, Les Thés DAVIDsTEA offre maintenant une sélection de plus de 40 saveurs de thé, y compris des thés biologiques, des thés de qualité supérieure du jardin à la tasse et des thés savoureux axés sur le bien-être, ainsi que des accessoires, dans ces points de ventes.

Pour soutenir cette croissance, la Société a dévoilé un nouveau format de sachets de thé en septembre 2022 dans l'ensemble de son réseau de vente en gros. Les sachets emballés individuellement et entièrement biodégradables, dotés de nouveaux suremballages compostables, offrent une commodité supplémentaire aux consommateurs, tandis que l'emballage redessiné de manière réfléchie et comportant davantage d'informations sur le produit améliore la visibilité dans les rayons des magasins.

« Notre mission est de rendre le thé accessible à tous, et l'une des façons d'y parvenir est de veiller à ce que nos produits soient facilement disponibles dans les communautés locales, où les amateurs de thé font la majorité de leurs achats quotidiens », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque Les Thés DAVIDsTEA. « Nos sachets de thé emballés individuellement et dotés de tout nouveaux suremballages compostables démontrent non seulement que nous continuons à faire les investissements nécessaires dans le développement de produits pour accroître le marché des thés de spécialité et rehausser notre marque, mais aussi que nous sommes déterminés à montrer l'exemple à l'industrie du thé en matière de durabilité. »

« Notre stratégie d'expansion de la vente en gros se déroule bien, avec l'augmentation du nombre de portes, d'assortiments axés sur le bien-être et de concepts de présentoirs dans tout le Canada. Nous pensons que l'innovation que Les Thés DAVIDsTEA apporte dans ce canal de vente est réjouissante pour les détaillants, attendue par notre clientèle fidèle et bien accueillie par les nouveaux clients potentiels », a affirmé Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l'exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Notre offre de produits Rhume 911 biologiques, par exemple, sera de nouveau en vedette dans le réseau canadien de Costco cet automne. Soutenus par 250 concepts de magasin-en-magasin à travers le Canada, les revenus des douze derniers mois de notre canal de la vente en gros ont augmenté de 130 % par rapport à la période de douze mois précédente. »

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peuvent être considérés comme existants, des «?énoncés prospectifs?» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la «?Loi?»). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l'intention d'obtenir les avantages des dispositions de la «?sphère de sécurité?» de la loi. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être repérés par l'utilisation d'une terminologie prospective, par exemple les termes «?croit?», «?s'attend à?», «?peut?», «?fera?», «?devrait?», «?approximativement?», «?a l'intention?», «?planifie?», «?estime?» ou «?anticipe?» ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d'autres variations ou une terminologie comparable. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs comportent intrinsèquement une part de risques, d'incertitudes et relèvent forcément d'hypothèses à notre sujet, y compris les facteurs de risque abordés dans la partie I, «?Point 1 A. Facteurs de risque?» dans notre rapport annuel par le formulaire 10-K pour notre exercice financier s'étant terminé le 29 janvier 2022, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2022, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé, par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. En mettant l'accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des «?collections?» saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Personne-ressource pour les investisseurs Maison Brison Communications Pierre Boucher 514 731-0000 [email protected]

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :