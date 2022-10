Le Centre s'engage à verser 1,3 million de dollars au Alex Community Health Centre, aux Centres communautaires d'alimentation du Canada et à Banques alimentaires Canada





Les projets mettent l'accent sur des services intégrés pour les patients d'un centre de santé communautaire, une initiative d'échange de connaissances et un projet de recherche afin de développer un indice de défavorisation matérielle pour le Canada

MISSISSAUGA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - (TSX : MFI) Aujourd'hui, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a annoncé des engagements valant 1,3 million de dollars à trois partenariats avec des organismes qui se consacrent à atténuer l'insécurité alimentaire à travers le Canada. Au moyen du fonds Alimentons l'avenir, le Centre s'associe à des organismes dans l'ensemble du Canada afin d'identifier des interventions qui peuvent s'étendre afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

« Dans le cadre de nos investissements dans ces projets, nous reconnaissons qu'il faut rencontrer les personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire là où elles se trouvent afin qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin dès aujourd'hui - tant par le biais du système de soins de santé et les organismes communautaires d'alimentation, affirme Sarah Stern, dirigeante du Centre. Nous reconnaissons également l'importance d'investir dans le renforcement des capacités et la recherche afin de plaider en faveur de changements systémiques à plus long terme qui viseront les causes principales - y compris le revenu insuffisant. »

Compte tenu de ces nouveaux projets, le Centre s'est engagé à octroyer de 11 millions de dollars depuis son lancement à la fin de 2016. En outre, le Centre plaide en faveur de politiques publiques essentielles et investit dans la recherche qui fait progresser la capacité des personnes et des communautés à réaliser la sécurité alimentaire. Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail du Centre au www.feedopportunity.com.

À propos des partenaires les plus récents du Centre et leurs projets :

Le centre de santé communautaire The Alex Community Health Centre (« l'Alex ») est un organisme de services de santé et de services sociaux sans but lucratif qui offre des soutiens intégrés et accessibles et des soins réfléchis et complémentaires aux Calgariens depuis près de 50 ans. Le Centre contribuera au modèle de mieux-être communautaire de l'Alex qui cherche à soutenir les Calgariens à faible revenu au moyen de services intégrés « enveloppants » pour accompagner les soins médicaux et pour évaluer l'impact de ces services sur les résultats en matière de sécurité alimentaire des clients. L'Alex intégrera la programmation de l'accès aux aliments auprès de services qui soutiendront les clients au moyen de gestion de santé mentale, de soutien lié à l'usage et la dépendance aux substances et de perfectionnement des aptitudes sociales.

Les Centres communautaires d'alimentation du Canada favorisent la santé, l'appartenance et la justice sociale dans les communautés au moyen du pouvoir des aliments. Ils soutiennent un réseau de Centres communautaires d'alimentation, participent à la recherche, ainsi qu'à la défense des droits afin de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Canada. Le soutien du Centre aidera les Centres communautaires d'alimentation du Canada à faire accroître le programme d'échange de connaissances, qui offre une plateforme et des possibilités de réseautage aux organismes de sécurité alimentaire dans l'ensemble du Canada, leur permettant ainsi de renforcer leurs connaissances et leur impact.

Le réseau Banques alimentaires du Canada soutient les efforts de 4 750 organismes communautaires dans l'ensemble du Canada, plaide en faveur de mesures significatives qui visent à contrer la faim et ses causes profondes et étudie les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Banques alimentaires du Canada s'est associé au Environics Institute avec le soutien du Centre afin de développer un indice de défavorisation matérielle qui fournira un récit plus détaillé de l'expérience de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire au Canada.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une oeuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et investit en acquisition des connaissances et en programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants.

