IPS se développe en Irlande et ouvre un bureau à Cork





IPS ou Integrated Project Services LLC, un leader dans le domaine des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction et de validation (EPCMV), annonce la poursuite de son expansion en Irlande grâce à l'installation d'un nouveau bureau dans la ville de Cork. Parallèlement à l'amplification de la présence de l'Irlande dans l'industrie des sciences de la vie, on constate une augmentation de la demande des services de conception et d'ingénierie de l'entreprise.

Dirigé par Stephen O'Neill, le nouveau bureau rapprochera IPS de ses clients du sud de l'Irlande pour leur fournir les services spécialisés de notre marque connue dans le monde entier. IPS propose fièrement ses services en Irlande depuis plus de cinq ans à partir de son bureau dublinois, grâce à plus de 110 collaborateurs.

S'inscrivant dans le cadre de notre croissance continue dans la zone EMEA, ce nouveau bureau permettra à IPS d'exploiter les ressources de la province de Munster et d'élargir son équipe. Ces nouvelles opportunités seront synonymes de nouveaux emplois pour l'économie locale et attireront les esprits les plus brillants du pays.

« IPS est en passe de devenir le leader de l'exécution de projets pharmaceutiques partout en Irlande », a déclaré Peter Higgins, directeur général d'IPS. « Notre positionnement dans le secteur reflète le dur labeur et les qualités de notre équipe de spécialistes. Je suis heureux que cette talentueuse équipe en perpétuelle expansion, que ce soit à Dublin ou à Cork, continue à pouvoir soutenir nos clients au niveau local. »

À propos d'IPS

IPS est un leader mondial du développement de solutions commerciales innovantes pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Grâce à son expertise opérationnelle et à ses connaissances, ses compétences et sa passion à la pointe du secteur, IPS propose des services de conseil, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle de projets, de gestion de la construction et de conformité qui permettent aux clients de mettre au point et de fabriquer des produits ayant une incidence sur la durée de vie. Créée en 2015, sa zone d'activité EMEA emploie près de 300 collaborateurs et est en pleine croissance. Depuis la récente acquisition de Linesight, IPS compte environ 3 000 professionnels dans plus de 45 bureaux répartis dans 17 pays du continent américain, d'Europe, d'Asie du Sud-Est, d'Australie, du Moyen-Orient et de la zone Asie-Pacifique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.ipsdb.com.

