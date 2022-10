Pet Valu annonce la date de publication des résultats du troisième trimestre 2022





MARKHAM, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX: PET), le principal détaillant spécialisé canadien d'aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 le mardi 8 novembre 2022 vers 6 h 30 (HE), ce qui sera suivi d'une conférence téléphonique à 8 h 30 (HE).

Pour participer à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2022 de Pet Valu, veuillez composer le 1-888-350-3870 (ID : 5518274). Une webdiffusion en direct de l'appel sera également disponible dans la section Events & Presentations du site Web de l'entreprise à https://investors.petvalu.com/ .

Si vous n'êtes pas en mesure de participer, vous pourrez accéder à un enregistrement disponible peu après la fin de l'appel en composant le 1-800-770-2030 (ID : 5518274#). Vous y aurez accès jusqu'au 15 novembre 2022. La webdiffusion sera également archivée et disponible dans la section Events & Presentations du site Web de la société à https://investors.petvalu.com/ .

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant canadien d'aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, avec plus de 700 emplacements appartenant à la société ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, un produit haut de gamme et des services attentionnés en magasin. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives primées, de première qualité et holistiques. Pour en savoir plus, visitez www.petvalu.ca .

