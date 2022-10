/R E P R I S E -- Avis aux médias : Prévention de la violence - Annonce majeure pour mobiliser les jeunes/





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentant-es des médias à une conférence de presse portant sur d'importantes initiatives visant la mobilisation des jeunes dans la prévention de la violence et l'amélioration de leurs milieux de vie.

Elle sera accompagnée de Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, de Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif, d'Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif, et de Mohammed Nordine Mimoun, intervenant et coordonnateur du Forum jeunesse de Saint-Michel. La mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, ainsi que des jeunes seront également sur place.

Date : Le jeudi 13 octobre 2022



Heure : 11 h



Lieu : Bibliothèque de Saint-Michel

(7 601, rue François-Perrault, Montréal, QC H2A 3L6)

