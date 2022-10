/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Pascale St?Onge en tournée au Saguenay-Lac?Saint?Jean/





SAGUENAY, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St?Onge, profitera de son passage au Saguenay-Lac?Saint?Jean pour rencontrer divers acteurs du développement économique et du secteur agroalimentaire de la région, en plus de visiter deux entreprises en pleine croissance, Cycles Devinci et Collectes Coderr, afin d'y annoncer des appuis financiers.

Les représentants des médias sont invités à participer aux visites des entreprises ainsi qu'au dîner?conférence avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay?Le Fjord où il sera question de transition verte.

Date :

Jeudi 13 octobre 2022

Horaire :

Visite de l'entreprise Cycles Devinci

Heure : 10 h 30

Lieu : 1555, rue Manic, Saguenay (Québec) G7K 1G8

Dîner-conférence avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay?Le Fjord

Heure : 12 h

Lieu : Hôtel Le Montagnais, 1080, boul. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B6

Visite de l'entreprise Collectes Coderr

Heure : 15 h 15

Lieu : 420, rue de la Science, Alma (Québec) G8C 0J7

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à ces activités de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le jeudi 13 octobre 2022, en précisant l'activité : [email protected].

DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi des communiqués de presse le jour des annonces.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

