Sonata Software conclut un projet de transformation CRM et un partenariat avec la société irlandaise eir evo





Sonata soutient la croissance de l'entreprise eir evo par la normalisation de sa plateforme CRM, en passant de Salesforce à Microsoft Dynamics

BANGALORE, Inde, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, société internationale de services et de solutions technologiques, a annoncé avoir conclu un accord avec eir evo, premier fournisseur irlandais de solutions de télécommunications et de TIC, afin de soutenir la normalisation de leur plateforme de gestion de la relation client (CRM), en les faisant migrer de Salesforce à Microsoft Dynamics.

Outre l'accord susmentionné, Sonata Software et eir evo prévoient également de mettre en oeuvre une stratégie à long terme pour développer Microsoft Dynamics sur le marché irlandais, en créant conjointement des modèles d'engagement pour une approche cohérente.

En mars 2021, eir Business et le groupe Evros Technology ont annoncé l'achèvement de leur fusion, permettant à cette entreprise, nouvellement nommée eir evo, de proposer à toute l'Irlande un portefeuille inégalé de services dans les domaines de la cybersécurité, du cloud, des réseaux, du développement d'applications, de l'assistance gérée 24h/24, 7j/7 et 365j/an, et bien plus. Depuis lors, l'entreprise a travaillé à la normalisation de ses plateformes dans les deux entités pour une méthode de travail totalement intégrée et optimisée.

Le processus unique de migration de plateforme de Sonata Software permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'eir evo et l'aidera à atteindre ses objectifs commerciaux. La migration permettra également une collaboration transparente entre les fonctions de l'entreprise, tout en assurant une visibilité sur l'ensemble de ses systèmes informatiques. Cette optimisation interne favorisera également la productivité et les gains d'efficacité centrés sur le client.

L'expérience de Sonata sur la plateforme Microsoft Dynamics permet aux clients de bénéficier d'une expertise de service de bout en bout, afin de préparer leur CRM à l'avenir et d'obtenir ainsi le niveau de visibilité et de compréhension adéquat pour améliorer l'expérience de leur service client.

« Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Sonata pour optimiser notre paysage informatique, en nous aidant à fournir une solution Dynamics et un partenariat pour le marché irlandais, ce qui favorise l'amélioration de notre expérience utilisateur, avec agilité et excellence opérationnelle, le tout soutenu par l'expertise d'eir evo et son souci de l'innovation », a déclaré Joe Brady, directeur informatique de eir evo.

« Chez Sonata, nous pensons qu'il faut fournir des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs de manière efficace et efficiente. Notre collaboration avec eir evo leur permettra de fournir un service client de qualité supérieure grâce à une collaboration rationalisée au sein de leurs groupes, ainsi qu'une expérience numérique améliorée et des capacités opérationnelles optimisées. Les valeurs que nous partageons aideront eir evo à fournir à ses clients son ensemble unique de solutions innovantes », a déclaré Roshan Shetty, directeur des revenus chez Sonata Software.

À propos de Sonata Software

Pour en savoir plus (médias uniquement) :

Nandita Venkatesh,

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Inde

Tel:+91806778199

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 05:37 et diffusé par :