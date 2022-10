WOO X célèbre son premier anniversaire





Les nouveaux négociateurs pourraient gagner 1 BTC et remporter des jetons WOO

TAIPEI, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Jack Tan, cofondateur du WOO Network, a dirigé les célébrations du premier anniversaire de WOO X, une plateforme d'échange de cryptomonnaies de qualité professionnelle offrant des opérations sans frais et une grande liquidité. Dans une lettre ouverte aux utilisateurs de WOO X du monde entier, M. Tan a évoqué le parcours commun de l'équipe et de la communauté qui a permis à la plateforme de se positionner parmi les plateformes les plus dignes de confiance aux côtés d'acteurs établis de longue date.

« Notre industrie novatrice, combinée à une main-d'oeuvre décentralisée, se traduit par de longues heures de travail pour les plus de 200 membres, car nous synchronisons nos activités entre les fuseaux horaires. Chaque matin, nous consultons nos canaux Slack et nos messages Telegram et nous faisons de même toute la journée jusqu'à tard le soir. Pour réussir, nous devons non seulement travailler plus fort, mais aussi faire les choses différemment et de manière plus efficace. L'une des choses que nous avons bien faites a été de ne pas tenir compte de certaines tendances comme la création de marchés de NFT ou le parrainage d'équipes sportives coûteuses. Nous avons plutôt choisi d'investir dans de meilleurs produits, » a souligné M. Tan dans sa lettre.

Possibilités dans un marché baissier

M. Tan a de nouveau évoqué les conditions actuelles du marché qui ont été difficiles pour de nombreuses entreprises de technologie en démarrage.

« Le marché baissier nous a donné une occasion fantastique de mettre sur pied une solide gamme de produits novateurs, une équipe de calibre mondial et un groupe inspirant de partenaires pour atteindre notre objectif de bâtir une marque de premier plan.

Nous façonnons notre plateforme pour qu'elle devienne plus qu'un lieu d'achat et de vente d'actifs numériques, c'est-à-dire un environnement qui autonomise et soutient les utilisateurs et leur permet de constater une augmentation notable de leur rendement. Nous avons aussi l'un des écosystèmes les plus solides au monde, dirigé par nos clients, nos investisseurs et nos partenaires comme Kronos Research et Orderly Network. De plus, nous avons la chance de compter sur l'une des communautés les plus soudées, menée par WOO DAO, WOO Force et WOOFi, qui aident la marque à étendre sa portée dans le monde entier. Je suis fier de ce que l'équipe a accompli avec WOO X en seulement un an. Aujourd'hui, tous les éléments sont enfin réunis pour que nous soyons à l'avant-garde de l'innovation », a ajouté M. Tan.

Redonner à la collectivité et courir la chance de gagner 1 BTC

Pour permettre à un plus grand nombre de négociateurs professionnels d'essayer WOO X, l'entreprise a lancé une campagne qui offre aux négociateurs une chance de gagner 1 BTC. Les utilisateurs qui négocient sur la plateforme jusqu'au 1er novembre courent la chance de gagner le prix.

« Nos utilisateurs sont généralement satisfaits et font confiance à notre plateforme, si on se fie aux commentaires et à notre score de confiance sur une plateforme d'évaluation tierce. Grâce à cette campagne, nous voulons que d'autres négociateurs en fassent l'expérience par eux-mêmes tout en courant la chance de gagner 1 BTC », a déclaré Ben Yorke , vice-président, Marketing, WOO Network.

Les utilisateurs sont inscrits dans un tirage au sort pour gagner 1 BTC dès qu'ils effectuent leur première opération. La première opération, au comptant ou à terme, doit être effectuée pendant la durée de la campagne, quelle que soit la date d'inscription de l'utilisateur. Pour en savoir plus sur cette campagne, visitez la page de l'événement .

Un nouveau partenariat permet l'achat de cryptomonnaies avec de la monnaie fiduciaire

À l'occasion de la célébration de l'anniversaire, WOO X a également annoncé son partenariat avec Cabital et l'intégration de Cabital Connect. Le partenariat permet aux utilisateurs d'acheter de la cryptomonnaie avec de la monnaie fiduciaire au moyen de méthodes de transferts transitant par les banques locales et ainsi d'éliminer les frais de transaction coûteux associés aux cartes de crédit. Une campagne conjointe a été lancée par les deux parties, dans le cadre de laquelle les clients qui utilisent Cabital pour acheter de l'USDT sur WOO X peuvent obtenir des récompenses sous forme de jetons WOO et bénéficier de frais de 0 % lors du transfert d'actifs à WOO X.

En un an seulement, WOO X a réalisé un volume total de transactions de 240 milliards de dollars américains et s'est classé au 9e rang des plateformes d'échange de cryptomonnaies au comptant dans le monde, sur la base du score de confiance. L'équipe interne est passée à 200 membres, puisant dans l'expertise acquise auprès d'institutions de premier plan dans différentes industries. WOO X compte plus de 20 partenaires, dont Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano et NEAR.

À propos de WOO Network

WOO X est une plateforme de négociation pour les négociateurs professionnels, qui comprend des modules entièrement personnalisables et une structure de négociation sans frais, ou à frais réduits, avec des liquidités importantes provenant de WOO Network, qui met en relation les négociateurs, les bourses, les institutions et les plateformes DeFi (finance décentralisée). Le jeton WOO est utilisé dans les produits CeFi et DeFi du réseau pour assurer le jalonnement et les réductions de frais. WOO Network a été créé par Kronos Research, une société de négociation multistratégies qui se spécialise dans les négociations à haute fréquence, l'arbitrage et les conseils en opérations sur marchandises.

