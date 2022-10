4Moving Biotech annonce le recrutement du premier patient dans son essai clinique de phase I sur l'arthrose





4Moving Biotech, une société de biotechnologie et filiale de 4P-Pharma, axée sur le développement d'un médicament modificateur de l'arthrose (DMOAD) novateur pour un traitement curatif de l'arthrose, annonce qu'elle a recruté son premier patient pour la phase I de l'étude clinique LASARE.

"Nous sommes très enthousiastes d'avoir enrôlé notre premier patient dans notre étude clinique de phase I sur l'homme. Cette première étape est essentielle pour évaluer la sécurité et la tolérance de notre candidat médicament contre l'arthrose", a déclaré Francis Berenbaum, co-fondateur et CEO/CMO de 4Moving Biotech, professeur de rhumatologie à Sorbonne Université et chef du service de rhumatologie de l'hôpital St-Antoine (AP-HP) à Paris. "Grâce au développement de ce médicament, nous espérons apporter une solution unique et innovante, pour améliorer la qualité de vie des millions de personnes souffrant d'arthrose dans le monde."

L'essai clinique de phase I LASARE est une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée visant à évaluer la sécurité et la tolérance d'une dose unique ascendante de Liraglutide chez des patients adultes âgés de 18 à 80 ans atteints d'arthrose.

L'essai clinique de phase I LASARE se déroule en Belgique, il vise à recruter 32 patients. Les premiers résultats sont attendus au premier trimestre 2023.

A propos de 4Moving Biotech

4Moving Biotech est une société de biotechnologie dédiée au développement du candidat-médicament 4P004, modificateur de la progression de l'arthrose (Disease-Modifying Osteoarthritis Drug, DMOAD). Ce dernier répond à un besoin médical hautement non satisfait de traitement curatif de l'arthrose, une maladie chronique dégénérative des articulations. 4Moving Biotech, filiale détenue majoritairement par 4P-Pharma, a été créée en juillet 2020. La société a son siège social à l'Institut Pasteur de Lille (France). 4Moving Biotech est portée par Revital Rattenbach, fondatrice et présidente de 4P-Pharma, et par le Pr Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie de l'hôpital St-Antoine à Paris (AP-HP), en tant que Directeur Général et Directeur Médical.

A propos de 4P-Pharma

4P-Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la régénération active de médicaments dans l'objectif de développer des thérapies curatives pour des maladies graves non traitées. Animée par la vision d'associer la physiopathologie de maladies, dont les besoins sont non-satisfaits, au mécanisme d'action de médicament, 4P-Pharma se distingue par le double effet de levier de ses capacités internes de R&D combinées à la création d'une société Single Product Vehicle (SPV) ayant vocation à poursuivre le développement au stade clinique de candidats médicaments. Cela permet des collaborations cliniques avec de grandes entreprises pharmaceutiques afin de faciliter l'accès au marché de nos candidats.

