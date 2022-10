UNE ÉTUDE MENÉE PAR GASA RÉVÈLE QUE LES ESCROQUERIES ONT CAUSÉ LA PERTE DE 55,3 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LE MONDE





D'après le rapport établi par Global Anti Scam Alliance (GASA) et ScamAdviser dans 48 pays, les escroqueries signalées ont augmenté de 10,2 %, c'est-à-dire de 266 millions de signalements en 2020 à 293 millions en 2021. Les montants perdus à cause d'escroqueries ont augmenté de 15,7 %, passant de 47,8 milliards de dollars en 2020 à 55,3 milliards de dollars en 2021.

Une épidémie qui ne sévit plus uniquement en Occident

GASA déclare que les escroqueries ne sévissent plus uniquement en Occident. 53 % des Philippins ont indiqué avoir été visés par des escrocs en l'espace de 3 mois. 11 % des personnes interrogées ont déclaré en avoir été victimes. D'autres pays en développement tels que le Brésil, le Ghana, le Nigeria, le Kenya et l'Arabie saoudite signalent une augmentation considérable des escroqueries en ligne, notamment par le biais des téléphones mobiles.

Les escroqueries liées aux investissements ne cessent d'augmenter

L'Australie et Singapour déclarent que les escroqueries liées aux investissements/cryptomonnaies continuent de croître. Le gouvernement turc a suspendu l'échange de cryptomonnaie, gelant ainsi 2 milliards de dollars d'actifs. Les escroqueries sur investissement ont causé la perte de 164 millions de dollars au Canada et de 575 millions de dollars aux États-Unis.

Les escroqueries restent l'un des délits les moins signalés

En Australie, on estime que seulement 13 % de l'ensemble des escroqueries sont signalées. Le Canada estime que seulement 5 % des affaires sont signalées à la police, Israël évalue ce chiffre à 9 %, et les Pays-Bas et la France, à 12 et 17 %.

Les médias sociaux représentent un tremplin pour les escrocs

Les autorités pakistanaises estiment que 23 % des délits en ligne signalés surviennent sur Facebook. L'Indonésie considère que 51 % des escroqueries commencent sur les médias sociaux. Plus d'une personne sur quatre ayant signalé une perte financière aux États-Unis déclare qu'elle a été causée sur les médias sociaux.

Leur cible principale : les jeunes

Les jeunes sont davantage ciblés et perdent plus souvent de l'argent que leurs aînés. En Finlande, le groupe d'âge le plus sévèrement touché correspond aux 18-30 ans (23,3 %). L'université néerlandaise de Twente confirme que les jeunes sont plus susceptibles d'être escroqués.

Quel traitement mettre en oeuvre contre les escroqueries ?

D'après une étude menée par le Forum économique mondial, seulement 0,05 % de la cybercriminalité fait l'objet de poursuites judiciaires. La professionnalisation des escrocs rend la sensibilisation à ce sujet insuffisante. Il convient de mettre en oeuvre davantage d'actions préventives, et il est essentiel de battre en brèche les escroqueries plus rapidement.

GASA organise le Sommet mondial contre les escroqueries afin d'établir des actions concrètes contre la fraude en ligne. Le Rapport sur la situation mondiale des escroqueries peut être téléchargé ici.

