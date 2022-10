Partageant la scène du GTNF avec des géants mondiaux, FEELM montre la voie pour l'innovation technologique du futur





FEELM, la plateforme phare de technologie d'atomisation détenue par SMOORE, le plus grand fabricant de vapotage au monde, a participé au Forum mondial annuel sur le tabac et la nicotine (GTNF) de cette année à Washington D.C. et a défendu l'importance de l'industrie en visant à continuellement améliorer les niveaux efficacités plutôt que de se contenter du statu quo.

L'industrie de la nicotine innove à un rythme effréné pour aider à créer un monde plus durable grâce à la recherche scientifique et au développement de nouveaux produits. En tant que participant à une table ronde intitulée « Produits : l'innovation de demain », M. Shi, scientifique en chef du American Research Institute de SMOORE, a discuté de la direction innovante que prend son entreprise avec de nouveaux produits de vapotage devant un public de plusieurs centaines de personnes.

SMOORE a mis en place 14 instituts de recherche fondamentale dans le monde, déposé plus de 4 300 brevets et employé plus de 1 200 experts en R&D pour promouvoir l'innovation continue. En termes de sécurité, SMOORE a mis en place un système de test à guichet unique pour la directive européenne sur les produits du tabac ainsi qu'un laboratoire américain de test de demandes de produits de tabac avant la commercialisation (PMTA). En conséquence, FEELM est non seulement devenu le fournisseur de technologie qui aide le plus grand nombre de marques clientes à passer les PMTA dans le monde, mais a également accompli de grandes avancées en matière de sécurité des produits et d'efficacité de l'administration de la nicotine.

M. Shi a longuement parlé de ces avancées et des développements de produits, en particulier dans le contexte de la réduction des méfaits du tabac, indiquant que :

« De plus en plus d'agences gouvernementales et d'organisations d'intérêt public sont préoccupées par les risques pour la santé publique de la dépendance à la nicotine ; c'est l'une des orientations de notre innovation technologique. »

« Grâce à notre recherche, nous espérons explorer la "satisfaction élevée à faible taux de nicotine" des cigarettes électroniques. »

De plus, une grande partie de la discussion au GTNF a porté sur les questions environnementales et sur des efforts vers une industrie durable. En mai, FEELM a dévoilé son objectif net zéro, qui vise à être neutre en carbone d'ici 2050. En tant que fournisseur de fabricants de vapotage, FEELM a lancé cette année sa solution FEELM Max, la première capsule de vapotage jetable à serpentin en céramique au monde, qui permet aux consommateurs de profiter de plus de bouffées avec une meilleure saveur, un goût plus doux et une consistance améliorée.

De plus, l'usine entièrement automatisée de FEELM est en cours de modernisation et sera reconstruite en tant qu'usine écologique à l'avenir, ce qui réduira considérablement les émissions de carbone dans le processus de production et aidera nos clients à réduire une partie de l'empreinte carbone de leurs produits avant leur lancement sur le marché.

Au GTNF, FEELM a remporté le Golden Leaf Award dans la catégorie « Innovation la plus prometteuse ». S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, M. Shi a déclaré : « Un grand merci à nos partenaires de l'industrie pour leur soutien et leur confiance depuis le lancement de FEELM ainsi qu'au fil des ans. Nous nous efforcerons de travailler avec nos partenaires pour offrir la meilleure technologie et les meilleurs produits aux consommateurs dans cette nouvelle aventure. »

À propos du GTNF :

Le Forum mondial sur le tabac et la nicotine (GTNF) est le principal forum annuel mondial consacré à l'avenir des industries du tabac et de la nicotine. Il a été fondé sur le principe selon lequel, grâce au dialogue dynamique et aux perspectives élargies que le forum met en avant, nous pouvons véritablement façonner l'avenir ensemble. Depuis son lancement à Rio de Janeiro en 2008 jusqu'à aujourd'hui, le GTNF est devenu la plateforme d'échange mondial d'opinions et d'idées entre les experts en santé publique, les représentants du gouvernement, l'industrie et les investisseurs. Au cours des trois derniers jours, des géants mondiaux du tabac tels que British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) et Altria ont également participé à l'événement et présenté leurs points de vue.

À propos de FEELM :

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de vapotage fermés au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un chef de file mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage pour les produits HNB (chauffés et non brûlés) sur une base ODM, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

Selon Frost & Sullivan, SMOORE est le plus grand fabricant d'appareils de vapotage au monde en termes de revenus, représentant 22,8 % de la part de marché mondiale globale, en 2021. Sa part de marché internationale est supérieure à la quantité de celles notées du n° 2 au n° 5.

