Katana clôture un financement de série B de 35 millions de dollars pour faire évoluer un écosystème de fabrication à la pointe de l'industrie pour les PME





Katana, un logiciel ERP de fabrication leader de l'industrie, a clôturé un tour de table de série B de 35 millions de dollars, portant le financement total à ce jour à 51 millions de dollars. Les fonds seront utilisés pour développer les fonctionnalités de Katana pour les petits et moyens fabricants, leur permettant de gérer les ventes D2C et B2B dans une solution logicielle intuitive et leader du secteur.

Ce cycle d'investissement est dirigé par la société mondiale de capital-risque Northzone, l'un des premiers investisseurs dans Spotify, Personio et Trustpilot, avec la participation de l'investisseur de croissance axé sur l'impact Lightrock, aux côtés des précédents investisseurs Atomico et 42CAP. Katana continue d'être soutenu par ses investisseurs providentiels, notamment Sergei Anikin (ancien directeur technique de Pipedrive, également président du conseil de surveillance de Katana), Sten Tamkivi (cofondateur de NFTPort et ancien dirigeant de Skype) et Ott Kaukver (directeur technique de Checkout et ancien CTO de Twilio).

« Je suis ravi d'accueillir dans notre conseil d'administration des investisseurs qui partagent la vision de notre équipe. Nous sommes également reconnaissants du soutien continu de nos précédents investisseurs et investisseurs providentiels. Qu'il s'agisse de logiciels, d'ateliers pour une seule personne ou de fabricants de plus en plus importants au fil du temps, Katana accompagne désormais plus de 1 300 entreprises dans 80 pays. Cet investissement nous aide à continuer à développer une plateforme ERP de fabrication que les clients apprécient, ainsi qu'à offrir notre aide à un marché mal desservi qui connaît actuellement une renaissance incroyable », déclare Kristjan Vilosius, fondateur et PDG de Katana.

« Nous avons été profondément impressionnés par Kristjan et son équipe, qui combinent de solides compétences en matière de produits, essentielles pour construire quelque chose d'aussi compliqué et puissant qu'un système ERP de base, avec un savoir et un dynamisme commerciaux. Nous pensons que cela débouche déjà sur la prochaine catégorie de logiciels modernes, modulaires et conviviaux, et a le potentiel d'être un secteur d'affaires déterminant dans cette catégorie », ajoute Michiel Kotting, associé chez Northzone, qui rejoint également le conseil d'administration de Katana.

La fin de l'ère du « Made in China »

Alors que l'ère de la fabrication « Made in China » prend fin, les fabricants se rapprochent des consommateurs, vendant directement via leurs propres sites Web ou marchés en ligne, souvent en tandem avec une stratégie B2B. Les consommateurs se voient offrir une multitude de choix et optent pour des marques qui correspondent davantage à leurs valeurs personnelles, avec une tendance à choisir des produits durables, fabriqués de manière éthique ou biologique plutôt que des options produites en masse. Il y a une augmentation de la fabrication D2C, entraînant une vague de fabricants de nouvelle génération à la recherche de logiciels qui les aident à gérer leur entreprise de manière holistique, en connectant toutes les facettes de leur entreprise au-delà de la gestion des stocks.

La plupart des suites commerciales traditionnelles pour la fabrication doivent encore rattraper les normes d'utilisation d'aujourd'hui, ce qui constitue un obstacle, car elles manquent de fonctionnalités d'API modernes et ne s'intègrent généralement pas bien aux éléments essentiels de l'entreprise comme les boutiques de commerce électronique, les plateformes comptables et les opérateurs maritimes. En conséquence, l'espace ERP est connu pour sa mauvaise UX/UI et sa faible satisfaction client. L'approche axée sur l'intégration de Katana offre aux fabricants un écosystème d'outils et de fonctionnalités par opposition à la solution d'entreprise traditionnellement cloisonnée et monolithique. En faisant entrer les logiciels de fabrication dans l'ère numérique et en répondant aux normes de la technologie grand public et d'autres secteurs verticaux SaaS, Katana est déjà désignée par Gartner comme l'un des leaders du secteur des logiciels de fabrication et se classe constamment au premier rang en termes de support et de facilité d'utilisation par les clients.

Depuis la clôture de la série A en 2021, Katana a lancé une API ouverte, un marketplace d'applications et plus de 60 intégrations et publications de fonctionnalités, jetant les bases de la prochaine étape de l'évolution de Katana. Maintenant que le financement de série B est assuré, Katana continuera à développer son approche de plateforme plug-and-play en introduisant des intégrations comptables plus avancées et davantage de services logiciels de classe mondiale sur un marketplace d'applications de plus en plus large.

Pour soutenir ces plans, Katana continue d'élargir son équipe internationale, qui est passée de 30 à plus de 140 employés depuis la fin de la série A. L'introduction de nouvelles équipes de développement de produits accélérera les publications de fonctionnalités tandis que l'expansion des équipes de support client à l'échelle mondiale garantira que la satisfaction client exceptionnelle continuera d'être un différenciateur clé, car Katana dessert de nouveaux marchés et des clients plus importants.

À propos de Katana

Fondée en 2017, Katana offre tout ce dont les entreprises ont besoin pour poursuivre la fabrication, en réunissant tous les processus, outils et logiciels dont les fabricants ont besoin avec un ERP intuitif et facile à utiliser. Mondial dès le premier jour, le portefeuille de plus de 1 300 entreprises de Katana va des fabricants de loisirs aux entreprises de fabrication de plusieurs millions de dollars. À ce jour, l'équipe fondatrice de Katana a levé plus de 51 millions de dollars de financement auprès de sociétés de capital-risque et d'investisseurs providentiels et a élargi son équipe de six à 140 employés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie.

À propos de Northzone

Northzone est un fonds de capital-risque de démarrage fondé sur une expérience couvrant plusieurs cycles économiques et technologiques révolutionnaires. En 2022, Northzone a annoncé sa dixième levée de fonds de 1 milliard d'euros pour investir de l'amorçage aux startups pré-IPO. Fondé en 1996, Northzone a investi dans Personio, Wagestream, Truelayer, iZettle, et est l'un des fonds de capital-risque les plus expérimentés d'Europe, avec des bureaux à Londres, New York, Stockholm, Amsterdam et Oslo.

