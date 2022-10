Inotrem présente la preuve de l'efficacité de nangibotide dans son étude ASTONISH de Phase II dans le choc septique





Inotrem, une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans l'immunothérapie pour les maladies inflammatoires chroniques et aigües, présente aujourd'hui pour la première fois, à l'occasion de l'International Sepsis Forum à Barcelone, les résultats de son étude clinique ASTONISH de Phase IIb chez les patients atteints de choc septique.

L'objectif d'ASTONISH était de démontrer l'efficacité de son candidat-médicament nangibotide dans le traitement du choc septique avec une approche de médecine personnalisée dont le but est d'identifier les patients les mieux à même de bénéficier de ce traitement spécifique et ciblé. Pour réaliser cette étude internationale, Inotrem a recruté 361 patients à travers 41 sites médicaux dans six pays en Europe et aux Etats Unis. L'étude a permis de démontrer un bénéfice thérapeutique de nangibotide chez les patients ayant un niveau d'expression élevé du marqueur d'activation de la voie TREM-1 : le soluble TREM-1 (sTREM-1).

Le principal critère d'évaluation d'ASTONISH était l'amélioration du score de morbidité selon un indicateur standard, appelé SOFA score, qui mesure l'évolution du niveau de dysfonctionnement des organes des patients atteints de choc septique. Le changement de score au jour 5 après le début du traitement des patients ayant reçu nangibotide a été comparé à celui de ceux ayant reçu du placebo à la fois pour la population dans son ensemble et chez les patients ayant un niveau prédéfini d'élévation de sTREM-1 à l'inclusion. La recherche du seuil optimal de sTREM-1, prospectivement définie pour cet essai clinique, a mis en évidence chez les patients ayant une concentration supérieure de sTREM-1, représentant environ 50% de la population étudiée, un bénéfice thérapeutique qui est statistiquement et cliniquement significatif.

Dans le prolongement des données observationnelles, précliniques et cliniques déjà disponibles dans cette indication, ASTONISH a confirmé que l'activité excessive de la voie biologique TREM-1 est associée à un dérèglement sévère du système immunitaire, un dysfonctionnement des organes et de façon ultime à un risque plus élevé de mortalité.

ASTONISH a démontré, via le score SOFA, que la modulation de la voie TREM-1 avec nangibotide améliore les fonctions respiratoires, cardiovasculaires et rénales. L'étude a aussi permis de consolider les tendances déjà observées de l'effet bénéfique du traitement avec nangibotide sur d'autres indicateurs cliniques, tels que la mortalité au jour 28 et de la proportion de patients vivants et sans soutien de support de réanimation au jour 28.

Jean-Jacques Garaud, Vice-Président exécutif, Directeur des affaires scientifiques et médicales chez Inotrem, déclare : « L'essai clinique ASTONISH a été conçu dès le départ pour permettre la transition de notre programme vers une phase III et pour en nourrir le design. Les résultats positifs générés par l'étude ASTONISH sur l'activité de nangibotide dans le cadre d'une approche de médecine personnalisée nous rendent confiants en la capacité d'Inotrem de faire progresser ce programme dans le choc septique pour lequel les besoins médicaux demeurent très importants ».

« Ces résultats représentent une avancée majeure pour les patients souffrants de choc septique. Ils apportent des éléments incontestables démontrant que la solution innovante d'Inotrem ciblant la voie TREM-1 a le potentiel pour devenir le premier traitement spécifique dédié à cette maladie grave et souvent fatale », poursuit Sven Zimmermann, Président d'Inotrem. « Sur la base de ces données, nous souhaitons démarrer des études d'enregistrement pour notre candidat-médicament nangibotide dans le choc septique, et avons hâte de pouvoir discuter des prochaines étapes avec les autorités réglementaires ».

Pr. Bruno François, CHU de Limoges et investigateur coordinateur de l'étude, indique : « Nous avons observé que la voie TREM-1 était activée dans les cas d'infections sévères conduisant au choc septique. Nangibotide est le premier inhibiteur de la voie TREM-1 et ASTONISH confirme son potentiel thérapeutique auprès des patients souffrants de choc septique. Nous sommes déterminés et impatients d'apporter, au cours d'une prochaine étude clinique, les éléments définitifs prouvant que nangibotide réduit la durée d'hospitalisation et la mortalité chez tous ces patients gravement malades ».

Les besoins thérapeutiques associés au choc septique, qui est la complication ultime du sepsis, demeurent aujourd'hui largement insatisfaits. Les conséquences du choc septique sont particulièrement sévères et le taux de mortalité élevé : il s'agit de la 10ème cause de mortalité dans les pays développés et la première cause de mortalité dans les unités de soins intensifs. A l'heure actuelle, aucun traitement spécifique n'a été approuvé pour cette indication, en dehors des antibiotiques et traitements symptomatiques. La solution d'Inotrem a le potentiel de devenir le premier traitement spécifique dédié au choc septique.

A propos de nangibotide

Nangibotide est un peptide inhibiteur de la voie TREM-1 ayant le potentiel de restaurer une réponse inflammatoire appropriée, une amélioration des paramètres hémodynamiques et de la survie post choc septique. Nangibotide est la formulation active de l'ingrédient LR12, un peptide synthétique visant à contrôler la boucle amplificatrice de la réponse inflammatoire par l'inhibition du récepteur TREM-1. Plusieurs modèles précliniques du choc septique permettent de documenter l'efficacité thérapeutique de LR12 dans différentes espèces, qui ont montré une réponse inflammatoire équilibrée, une amélioration des paramètres hémodynamiques et de la survie. Nangibotide a obtenu le statut fast-track de la FDA en 2019 et PRIME de l'Agence européenne du médicament en 2017. Une étude de Phase II (ESSENTIAL) a aussi été menée pour évaluer nangibotide chez les patients atteints des formes graves de COVID-19. Les données de l'étude ESSENTIAL seront présentées le 25 octobre 2022 à l'occasion du Congrès ESICM qui se tiendra à Paris.

A propos de l'étude ASTONISH

L'étude de Phase IIB "ASTONISH" (Efficacy, Safety and Tolerability of nangibotide In Patients with Septic Shock) est un essai randomisé, en double aveugle, avec sélection de la dose contrôlée par placebo, menée en Europe et aux Etats Unis. L'étude a comparé les effets de nangibotide à deux doses différentes (0,3 et 1mg/kg/h en intraveineuse continue pendant 3 à 5 jours) avec un traitement standard.

A propos d'Inotrem

Inotrem S.A. est une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans le développement d'immunothérapies pour les syndromes inflammatoires. La société a développé un nouveau concept d'immuno-modulation qui cible la voie TREM-1 pour contrôler les perturbations des réponses inflammatoires. Sur la base de sa plateforme technologique propriétaire, Inotrem a développé nangibotide, un inhibiteur de la voie TREM-1 avec des applications dans de nombreuses applications thérapeutiques telles que pour le choc septique, les formes graves de COVID-19 et de l'infarctus du myocarde. En parallèle, Inotrem a lancé un programme anticorps dédié au traitement des maladies inflammatoires chroniques. La société a été créée en 2013 par le Dr Jean-Jacques Garaud, ancien responsable de la R&D précoce du groupe Roche, le Pr Sébastien Gibot, et le Dr Marc Derive. Inotrem est soutenue par des investisseurs européens et Nord-américains de premier plan. Inotrem fait partie de la French Tech 120, un programme crée par le Président de la République et le Premier Ministre pour soutenir le développement des startups en phase d'hyper-croissance. Pour plus d'information : www.inotrem.com

